Sin aparecer en vivo ante el pueblo iraní, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ofreció un primer mensaje a la nación desde que fue elegido por la Asamblea de Expertos el pasado domingo, en lo que constituye una nueva advertencia hacia las fuerzas militares estadounidenses.

En un video del mensaje, que fue traducido por medios estadounidenses como CNN y AP y leído por un presentador de televisión iraní, Jameneí aseguró que Irán siempre ha mantenido relaciones amistosas con los países vecinos, y afirmó que solo ataca las bases estadounidenses establecidas en Oriente Medio y no a sus vecinos.

Las expresiones, no obstante, difieren de los hechos, ya que varios reportes documentan ataques contra objetivos civiles, como en Dubái, donde incluso un hotel resultó alcanzado por fuego iraní.

El nuevo líder supremo, hijo del fallecido Alí Jameneí, quien murió en el ataque que desencadenó la guerra el pasado 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel, volvió a lanzar una advertencia directa a Washington y exigió que “todas las bases de Estados Unidos en la región deben ser cerradas o serán atacadas“.

“Tenemos que continuar haciéndolo”, leía el mensaje enviado por Jameneí, refiriéndose a los ataques a bases estadounidenses en países de Oriente Medio, que han dejado ya siete militares norteamericanos muertos.

En el mensaje enviado, Jameneí también cuestionó la justificación de la administración de Donald Trump, que sostiene que la operación en Irán busca “crear la paz” en la región, calificándola como “una mentira”.

El nuevo líder llamó a la venganza por la muerte de más de 160 niñas en un ataque a una escuela iraní, que, según investigaciones independientes de medios como The New York Times, fue realizado por Estados Unidos por error.

Además, Jameneí indicó que los “enemigos” deberán pagar una compensación a Irán por los daños causados por la guerra.

“Si no podemos obtener compensación del enemigo, destruiremos sus propiedades tanto como ellos han destruido las nuestras”, leyó el presentador por parte de Jameneí.

Desde que comenzó la guerra hace casi dos semanas, el Ministerio de Salud iraní ha estimado que más de 1,200 personas han muerto en Irán, mientras que las bajas del ejército estadounidense se sitúan en siete.

Entre los militares que murieron se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años y originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y natural de Nebraska; la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa. También fallecieron el suboficial mayor de tercera clase Robert Marzan, de 54 años, el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años y el sargento Benjamin N. Pennington, de 26.

En medio de estos acontecimientos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está analizando un memorando que alert’o sobre un posible complot de venganza de Irán, que incluiría el uso de drones desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.