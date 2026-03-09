El Comando Central de Estados Unidos informó que un séptimo militar estadounidense murió tras resultar herido durante los ataques iniciales de Irán, en medio de la operación militar que Estados Unidos e Israel llevan a cabo desde el 28 de febrero.

Según indicó el Comando Central a través de su cuenta en X, el militar, identificado como el sargento Benjamin N. Pennington, falleció a causa de las heridas sufridas durante esos primeros ataques.

Pennington tenía 26 años, era residente de Glendale, Kentucky, y estaba asignado a la 1ª Brigada Espacial, una unidad del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército.

PUBLICIDAD

“El militar resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en el Reino de Arabia Saudita el 1 de marzo”, indicó la comunicación escrita.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Con esta muerte, asciende a siete el número de bajas en el Ejército estadounidense desde que comenzó la ofensiva contra Irán. La semana pasada, las autoridades militares divulgaron las identidades de los otros seis soldados fallecidos, una vez sus familiares fueron notificados.

Entre los militares que murieron se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años y originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y natural de Nebraska; la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa. También fallecieron el suboficial mayor de tercera clase Robert Marzan, de 54 años y residente de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, residente de Indianola, Iowa.

Oficiales estadounidenses muertos en Irán ( @RapidResponse47 )

Desde el pasado 28 de febrero, los ataques en territorio iraní no han cesado. Irán ha respondido con ofensivas contra bases militares estadounidenses en países de Oriente Medio, además de ataques contra territorio israelí.

Mientras, la Asamblea de Expertos de Irán eligió como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei.

14 Fotos El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año.

En respuesta, el presidente Donald Trump advirtió en una entrevista que el nuevo líder “no duraría mucho” si no cuenta con su aval. Previamente, el mandatario estadounidense había señalado que quería participar en la elección del nuevo líder iraní.