30 plantas de agua fueron objeto de ciberataques en el estado de Minnesota, lo que ha encendido las alarmas del gobierno federal, que no descarta que Irán este tras los piratas digitales responsables, según informó ABC News.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) los ataques van dirigidos a los controladores lógicos programables. Los piratas digitales también han modificado las contraseñas para dejar fuera del sistema a los operadores.

“Esta actividad ha provocado avisos de hervir el agua y operaciones manuales continuas”, informó la agencia. La alerta surge luego que dos días atrás, las autoridades de Minnesota revelaran el ciberataque ocurrido entre el domingo y lunes.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales y estatales investigan si Irán, o hackers asociados con ese país estuvieron detrás de los ataques. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ningún anuncio formal sobre los ciberataques.

El New York Times fue el primero en dar a conocer sobre las posibles conexiones de Irán con los ataques.

La investigación sobre las conexiones iraníes fue publicada por primera vez el jueves por The New York Times.

El Departamento de Servicio de Tecnología de Minnesota revelo que el ataque se dirigió a los sistemas para monitorear equipos de forma remota. “En este contexto, ‘afectado’ significa que los investigadores confirmaron actividad maliciosa relacionada con la tecnología de un sistema. No significa que todas las comunidades afectadas hayan sufrido una interrupción en el servicio de agua”, aclaró el gobierno de Minnesota.

Los ciberataques en Minnesota reflejan un patrón similar a los ocurridos en otros estados por presuntos agentes vinculados a Irán.

El FBI declaró que está al tanto de las intrusiones, pero no atribuyó la responsabilidad.

CISA instó a las empresas de servicios de agua a protegerse, lo que incluye desconectar los PLC de internet y operar el sistema a través de una VPN o un dispositivo de puerta de enlace si necesitan utilizar capacidades de acceso remoto.