FILADELFIA. El gobierno de Trump reemplazó el miércoles una exposición sobre la esclavitud en la antigua casa del presidente George Washington en Filadelfia con una versión que, según los historiadores, distorsiona la historia del país.

La nueva exposición se instaló en el mismo lugar donde se proclamó la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

“De la noche a la mañana, amparados por la oscuridad, el gobierno federal retiró los paneles de la Casa del Presidente que narraban una historia completa de Filadelfia”, declaró la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker. “Esto se le permitió por decisión de un tribunal federal, pero el hecho de que lo hiciera de noche demuestra que comprende que esta acción es vergonzosa y que viola la confianza de la comunidad”.

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Los paneles originales se instalaron en 2010 y contaban la historia de cómo nueve esclavos vivieron en la casa junto con George y Martha Washington en la década de 1790, cuando Filadelfia fue brevemente la capital del país.

La modificación de la exposición se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha priorizado el desmantelamiento de las iniciativas de diversidad e inclusión en una agresiva campaña para reformar algunas de las instituciones culturales, históricas y educativas más emblemáticas de Estados Unidos.

En 2025, Trump emitió una orden ejecutiva que exigía que los sitios históricos de propiedad o control federal no exhibieran información que “menospreciara a los estadounidenses del pasado o del presente” y que se centraran en “la grandeza de los logros y el progreso del pueblo estadounidense”.

Esta directiva ha generado preocupación por la posible manipulación y el borrado de los aspectos oscuros de la historia estadounidense.

Trump ha continuado su ataque frontal contra la cultura que considera demasiado liberal. En marzo, reveló su intención de forzar cambios en la Institución Smithsonian mediante una orden ejecutiva que apuntaba a la financiación de programas que promovían “narrativas divisorias” e “ideologías inapropiadas”. También ha presionado a organizaciones ajenas al gobierno, incluidas universidades, para que tomen medidas similares con el objetivo declarado de eliminar lo que él considera prácticas discriminatorias.

La administración Trump instaló los nuevos paneles a principios de este año, pero un tribunal inferior obligó al gobierno federal en febrero a retirarlos. Un panel de tres jueces del Tercer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos revocó la decisión anterior y dictaminó el 3 de julio que las obras podían continuar.

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El panel de tres jueces elogió los planes para la instalación de reemplazo, afirmando que estaban “llenos de contexto histórico”, a pesar de las objeciones de historiadores y funcionarios municipales que consideraban que el contenido parecía estar edulcorado.

El Departamento del Interior declaró a The Associated Press el miércoles que los nuevos paneles “están llenos de contexto histórico y resaltan los trascendentales eventos que tuvieron lugar en la Casa Presidencial y en otros sitios del Parque Histórico Nacional de la Independencia”.

“Reconocen los males de la esclavitud, incluyendo sus injusticias e hipocresías, y, al contar las historias de los nueve esclavos que Washington mantuvo en la Casa Presidencial, nos recuerdan su humanidad esencial”, decía el comunicado.

Un sitio web del gobierno con imágenes de los nuevos paneles mostraba que aún contendrían información sobre las personas esclavizadas que vivieron en la casa. También incluiría detalles sobre el movimiento abolicionista, el tratamiento que la Constitución daba a la esclavitud, el fin de la esclavitud en Pensilvania y la visión y el trato que Washington y su sucesor, John Adams, le dieron a la esclavitud, así como información sobre el movimiento por los derechos civiles del siglo XX.

Sin embargo, los paneles de reemplazo no incluyen algunos detalles de los anteriores, como un mapa de las rutas del comercio de esclavos y una cronología de la esclavitud. También evitan titulares críticos como “El sucio negocio de la esclavitud”.

La ciudad de Filadelfia demandó al gobierno federal por la eliminación de información previamente incluida en los paneles. Argumentó que el gobierno federal debe consultar con la ciudad antes de realizar cambios en el sitio de la Casa del Presidente. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que solo la administración puede decidir qué historias se cuentan en las propiedades del Servicio de Parques Nacionales.

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Parker dijo que la ciudad tiene la intención de solicitar una nueva audiencia “sobre cuestiones legales serias” presentadas en la decisión del tribunal de apelaciones.

Michael Coard, abogado y fundador de la Coalición Vengando a los Ancestros (ATAC), afirmó que el grupo de preservación histórica con sede en Filadelfia continúa trabajando en estrategias legales para oponerse a la modificación de los paneles por parte de la administración Trump.

ATAC se unió a la demanda de la ciudad.

Trump está intentando reescribir la historia, declaró Coard a los periodistas el miércoles cerca del lugar.

“¿Qué pasaría si el próximo presidente no le gustara la Campana de la Libertad porque fue utilizada por los abolicionistas para apoyar el fin de la esclavitud?”, preguntó. “¿Qué pasaría si el próximo presidente no le gustara la Estatua de la Libertad porque llegan demasiados inmigrantes? ¿Deberíamos quitar la Estatua de la Libertad?”