Washington. Un productor de lácteos de California que las autoridades sanitarias han estado investigando en medio de un brote de E. coli está retirando algunos de sus productos de queso crudo, después de negarse inicialmente a hacerlo.

Raw Farm de Fresno, California, dijo el jueves que está retirando voluntariamente más de media docena de variedades de su queso cheddar elaborado con leche cruda. Los lotes retirados llevan fechas de caducidad que van desde mayo 2026 a septiembre 2026.

El interés por la leche cruda y su venta han aumentado en los últimos años, impulsados por las redes sociales y el creciente apoyo del movimiento Make America Healthy Again, del Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. La leche cruda no ha sido pasteurizada, lo que elimina gérmenes como E. coli, salmonella, listeria y campylobacter.

PUBLICIDAD

La Administración de Alimentos y Medicamentos empezó a investigar casos de intoxicación alimentaria por E. coli entre personas que, al parecer, habían consumido productos de la empresa el mes pasado y habían solicitado previamente su retirada.

En una actualización de la semana pasada, la FDA dijo que estaba llevando a cabo una inspección de las instalaciones de la empresa, pero que no había encontrado pruebas positivas de la bacteria E. coli entre los productos de la empresa.

Raw Farm reiteró ese punto en su anuncio del jueves y añadió que estaba llevando a cabo su retirada “bajo protesta” y con el fin de trazar “un camino a seguir”.

“Esta retirada voluntaria se limita al queso cheddar de la marca Raw Farm, y no se está retirando voluntariamente ningún otro producto”, dijo la empresa.

La FDA está facultada para ordenar a las empresas alimentarias que retiren sus productos cuando exista un riesgo razonable de lesiones graves o muerte, pero primero debe dar a la empresa la oportunidad de cumplir voluntariamente la normativa.

La FDA informó la semana pasada de que nueve personas, incluidos niños, habían enfermado en el brote en expansión.

De las ocho personas entrevistadas por las autoridades sanitarias, siete declararon haber consumido productos de la marca Raw Farm, según la FDA. Dos personas en 2025 declararon haber bebido leche de Raw Farm y cinco personas en 2026 dijeron que habían comido o les habían servido queso cheddar crudo de Raw Farm.

La secuenciación genética de las cepas de E. coli de las personas enfermas muestra que todas están estrechamente relacionadas, lo que indica que las personas del brote “comparten una fuente común de infección”, según la FDA.

PUBLICIDAD

El gobierno federal no permite la venta de leche sin pasteurizar a través de las fronteras estatales para el consumo humano. Los estados tienen normativas muy diversas sobre la leche cruda: algunos permiten la venta al por menor en tiendas y otros sólo en las granjas. Algunos estados permiten las llamadas cowshares, en las que la gente paga por la leche de animales designados, y otros permiten el consumo sólo a los propietarios de las granjas, empleados o “invitados que no pagan.”

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.