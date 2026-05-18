El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo el lunes que tuvo una reunión respetuosa y positiva con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al territorio ártico, pero que dejó claro que el pueblo groenlandés sigue insistiendo en la autodeterminación.

Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, y Trump en el pasado ha insistido con frecuencia en que Estados Unidos debe tomar el control de la isla por razones de seguridad, lo que ha suscitado preocupaciones de soberanía y reacciones en contra de los líderes groenlandeses y daneses.

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“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación de Groenlandia no es algo que pueda negociarse”, declaró Nielsen a la televisión danesa TV 2 tras reunirse en la isla con el enviado, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

Nielsen también reiteró que el pueblo groenlandés “busca una buena cooperación” con EE.UU., y dijo que su “reunión de cortesía” con Landry se desarrolló con “respeto mutuo y en un ambiente positivo”.

Al parecer, Landry dijo a su llegada a Groenlandia el domingo que Trump le había dicho que “fuera allí a hacer tantos amigos como pudiéramos conseguir”, informó la cadena pública danesa DR.

El ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Múte B. Egede, dijo a la prensa el lunes que un grupo de trabajo en el que participan Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca sigue intentando encontrar una solución a las reiteradas demandas estadounidenses de control sobre Groenlandia. Trump ha sugerido que Rusia o China podrían estar a punto de apoderarse de Groenlandia, una idea que los expertos regionales han descartado.

“No hemos sido nosotros los que hemos puesto obstáculos a la cooperación entre Estados Unidos y Groenlandia”, declaró el ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, que también participó en la reunión con Landry y su delegación en Nuuk, la capital groenlandesa.

“Así que si queremos seguir por este camino positivo y constructivo, debemos esperar al informe del grupo de trabajo”, dijo, según TV 2, añadiendo que el trabajo del grupo parece “más prometedor” que antes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.