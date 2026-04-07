Los Ángeles. Una familia de tres miembros desaparecida por siete días a bordo de una embarcación en el océano Pacífico occidental fue rescatada sana y salva el lunes por un buque estadounidense, informó este martes la Guardia Costera de los Estados Unidos.

La familia compuesta por dos hombres y una mujer había partido de una de las islas del archipiélago de los Estados Federados de Micronesia el pasado 30 de marzo en una pequeña lancha para recorrer una corta distancia, pero nunca llegaron a su destino debido a una avería en el motor de la embarcación.

PUBLICIDAD

El domingo pasado, la tripulación del guardacostas Midgett recibió un informe de las autoridades de Micronesia sobre la embarcación perdida e iniciaron una labor de búsqueda y rescate que abarcó 14,000 millas náuticas cuadradas de mar agitado con olas que alcanzaban los tres metros de altura, indicó la Guardia Costera en un comunicado.

Los tres supervivientes fueron ubicados en la madrugada del lunes en medio del mar agitado de donde fueron rescatados y trasladados de manera segura al estado de Chuuk, que hace parte de la Micronesia.

El capitán Brian Whisler, oficial al mando del Midgett, dijo en la nota de prensa que su equipo está entrenado para realizar esta clase de búsqueda y rescate.

El buque guardacostas, que ya se encontraba realizando una patrulla en el Pacífico Occidental, desvió su rumbo para hacer la búsqueda y el rescate en el que participaron otros equipos de rescate de las fuerzas estadounidenses.

En ese sentido, el teniente comandante Derek Wallin, coordinador de misiones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, advirtió que sin la proximidad del Midgett al sitio donde se extravió la embarcación habría requerido significativamente más tiempo y recursos, “un tiempo que las tres personas desaparecidas tal vez no habrían tenido”.