Gypsy Rose Blanchard se refirió al fallecimiento de Ken Urker, su pareja y padre de su hija, quien fue encontrado muerto en una residencia de Raceland, Luisiana, en Estados Unidos, este jueves 1 de octubre, día en que cumplía 34 años.

La muerte de Urker es investigada por las autoridades de ese estado y, de acuerdo con información conocida por medios estadounidenses, en el lugar fue localizada una sustancia cuya naturaleza no ha sido determinada públicamente.

Blanchard habló en exclusiva con la revista People tras conocerse el hecho y aseguró que Urker murió en su cama, dentro de su vivienda. Al referirse a los momentos posteriores a la noticia, expresó: “No me lo creo. No puedo pensar”. “He gritado hasta que me arde la garganta”, agregó.

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Se debe recordar que Blancard es conocida internacionalmente por haber pasado ocho años presa tras planificar y ejecutar, junto a su novio, Nicholas Godejohn, el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard.

Su caso inspiró múltiples documentales y series como “Mommy Dead and Dearest”, “Gypsy’s Revenge” y “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard” debido a que la exconvicta denunció abusos por parte de su progenitora, indicando que padecía el síndrome de Munchausen por poderes, una afección psicológica en la que un cuidador hace creer a su víctima que está enferma para recibir atención. De hecho, Dee Dee había presentado durante años a su hija como una persona con múltiples padecimientos, entre estos leucemia, distrofia muscular y asma, pese a que estas condiciones no correspondían con su estado real.

La mujer quedó en libertad en el 2023 y, años después, esta muerte vuelve a ponerla en el centro de los titulares a nivel mundial. En su entrevista para People, Gypsy Rose indicó que no tiene certeza sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Urker .“No sé si fue intencional o no”, declaró Blanchard al medio, en el que agregó: “Últimamente no se encontraba bien anímicamente”.

En sus declaraciones tanto a People como al diario especializado TMZ, detalló que cree que Urker pudo haber muerto por una aparente sobredosis, ya que, según dijo, en el lugar fue encontrada una sustancia no identificada.

El último medio de comunicación precisó que, conforme con lo dicho por la propia Blanchard, desconoce de qué sustancia se trata y tampoco sabe si el consumo habría sido accidental. TMZ señaló además que ella afirmó que nunca vio a Urker consumir drogas u otras sustancias y que no lo consideraba una persona con problemas relacionados con estas.

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Por su parte, Blanchard reveló a People el impacto que tuvo la exposición pública sobre su pareja. “Ken soportó un nivel inimaginable de escrutinio público y un acoso cibernético implacable en las redes sociales, incluyendo TikTok y Reddit. La crueldad dirigida hacia él es algo que ningún ser humano debería tener que soportar”, aseveró.

A continuación, agregó: “Creo que el enorme peso de ese escrutinio y acoso tuvo un profundo impacto en él, y espero que su fallecimiento sirva como recordatorio de que hay una persona real detrás de cada pantalla, cada titular y cada comentario”.

En la entrevista, la mujer recordó a su novio por el vínculo que mantuvieron y por su papel como padre de Aurora Raina Urker, la hija que ambos tuvieron en 2024.

“Ken fue un padre maravilloso y un hombre muy querido. Siempre será mi alma gemela y mi hilo conductor, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte jamás podrán borrar”, expresó a la revista. También destacó la relación que él tenía con la niña y aseguró que su intención es que Aurora conozca la historia de su padre más allá de los comentarios publicados en internet.

“Ante todo, Ken amaba a nuestra hija, Aurora. Ella es un hermoso reflejo de su espíritu inquebrantable, y a través de ella, una parte de él siempre permanecerá con nosotros”, dijo Blanchard a People.

Finalmente, la mujer sostuvo que “no hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta pérdida. Pido privacidad y comprensión para nuestra hija, nuestras familias y todos los que lloran la muerte de Ken en estos momentos tan dolorosos. Lo extrañaremos profundamente, lo amaremos por siempre y jamás lo olvidaremos”.

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¿Qué se sabe de la muerte de Ken Urker?

La información conocida por TMZ también incluye detalles del reporte policial sobre la llegada de los agentes a la vivienda. La Oficina del Sheriff de Lafourche informó al medio que se respondió “a una llamada a una residencia en Raceland a las 6:15 p. m.” del jueves 1.° de octubre.

La autoridad agregó que, al llegar, “Kenan Urker, de 34 años, fue encontrado muerto. En este momento, continuamos con la investigación de su fallecimiento”. Según indicaron, mantienen abiertas las indagaciones, entrevistas y recolección de material probatorio para establecer las circunstancias del mismo.

El diario mencionado anteriormente también indicó que fuentes cercanas a la víctima revelaron que Urker fue encontrado inconsciente y que Blanchard le había enviado un mensaje de texto para desearle “Feliz cumpleaños”, pero no recibió respuesta.

Conforme con TMZ, fue un hombre identificado como Dylan, hermano de Gypsy, quien halló el cuerpo en la vivienda. El medio señaló que las familias de Blanchard y Urker se encuentran en estado de shock tras lo ocurrido.

Hay que resaltar que la historia entre Blanchard y Urker comenzó años antes del nacimiento de su hija. CNN reportó que ambos se conocieron mediante un programa de intercambio de cartas mientras ella cumplía una condena de ocho años y medio de prisión por su participación en la muerte de su madre. De acuerdo con el medio, tras ver un documental de su caso, el hombre le envió un texto de “apoyo” que incluía su número de télefono.

Pese a que Urker le propuso matrimonio durante una visita a la cárcel en 2018, la pareja terminó su compromiso en 2019 y Blanchard contrajo matrimonio con Ryan Anderson, relación que finalizó después de su salida de prisión en diciembre de 2023.

Blanchard y Urker retomaron su relación en abril de 2024. Meses después, se convirtieron en padres de Aurora. El fallecimiento de Urker ocurrió después de ese periodo de reconciliación y mientras ambos compartían la crianza de la niña.