HAMDEN, Ohio. Dieciséis niños de la misma familia, rescatados de una casa en ruinas en una zona rural de Ohio, vivían en condiciones deplorables, rodeados de excrementos humanos y confinados a una sola habitación durante gran parte de los últimos cuatro años, informaron las autoridades el miércoles.

Algunos de los niños, descubiertos el martes, no podían hablar y una joven de 18 años con discapacidad intelectual ni siquiera sabía escribir su nombre, indicaron los investigadores.

“La mayoría de nuestro ganado vivía en mejores condiciones que los niños”, declaró el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain. “Una escena repugnante”.

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Las autoridades han acusado a cuatro adultos de poner en peligro a menores, un delito grave. Enfatizaron que no se trataba de un caso de trata de personas, sino de una sola familia.

Las autoridades encontraron a los niños mientras ejecutaban una orden de allanamiento por una investigación no relacionada, declaró el miércoles el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, en una conferencia de prensa.

“No sabíamos que iba a haber 16 niños allí”, dijo Wilson, casi sin palabras al describir lo que encontraron en el pequeño pueblo de Hamden, ubicado en uno de los condados más pobres de Ohio. “Es algo que no solemos ver aquí en Estados Unidos”, dijo.

El sheriff indicó que, al parecer, los niños pasaban la mayor parte del tiempo en una habitación de aproximadamente 3.5 metros por 3.5 metros. Añadió que no encontraron jaulas en la casa.

Los niños tenían entre un año y medio y 18 años, tanto niños como niñas, según informaron las autoridades. Siete fueron trasladados a hospitales en Columbus y dos fueron evacuados en helicóptero. Uno se encontraba en estado crítico el martes, dijo Wilson.

“Parecía animales salvajes”, dijo Wilson. “Fue terrible”.

El fiscal del condado de Vinton, William Archer, declaró que los cuatro adultos fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado, debido a que implica “daños físicos graves”.

Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders comparecieron ante el tribunal el miércoles, donde se declararon inocentes de los cargos. Aún no se les ha asignado abogados.

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La casa donde se encontraron los niños está ubicada en una calle apartada junto a un empinado terraplén ferroviario, por donde circulan trenes que retumban al pasar por Hamden.

Las autoridades dijeron que parecía que nadie fuera de la familia sabía de los niños.

“Esta gente era muy buena escondiendo a los niños”, dijo Wilson.

El vecino Joseph Stewart, de 60 años, dijo que no había visto “a ningún niño” desde que la familia se mudó.

“Es una situación triste”, dijo. Stewart ha vivido en la calle durante seis años y la describió como “un barrio tranquilo”.

El miércoles, las puertas y ventanas de la casa estaban abiertas al calor sofocante. Un montón de objetos infantiles desechados —dos bicicletas rotas, una mesa de juegos de plástico, un cubo de playa y dos portabebés— se amontonaban en el patio.

Hamden tiene una población de menos de 1000 habitantes y está a unos 97 kilómetros al sureste de Columbus.

El hallazgo de los niños recuerda otros casos horribles de familias desaparecidas en el pasado.

En 2019, David y Louise Turpin se declararon culpables de tortura y años de abuso, que incluyeron encadenar a algunos de sus 13 hijos en su casa de California, privarlos de alimento y brindarles una educación mínima.

Fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La pareja fue arrestada en 2018 después de que su hija de 17 años escapara de la casa y llamara al 911.