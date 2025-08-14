PETERSBURG, Míchigan. Un trabajador jubilado del sector automovilístico de Míchigan recibió un mensaje de Facebook de un desconocido pasada la medianoche: “¿Perdió usted su cartera hace años? Si es así“, escribió un hombre de Minnesota, “estaba en el compartimento del motor de un auto”.

Richard Guilford no podía creer lo que estaba leyendo en su teléfono: un misterio de hace una década se había resuelto de forma sorprendente.

La cartera de cuero plegable de Guilford, que contenía 15 dólares, su licencia de conducir, una tarjeta de identificación del trabajo, tarjetas de regalo por valor de 275 dólares y billetes de lotería, apareció bajo el bonete de un auto en un taller de reparación en Lake Crystal, Minnesota.

El regalo de Navidad de los hijos de Guilford se convirtió de repente en un tesoro familiar. “Big Red”, como se le conocía cariñosamente en Ford Motor, estaba asombrado.

“Te devuelve la fe en la humanidad que la gente diga: ‘Oye, has perdido esto, lo he encontrado, te lo voy a devolver’”, dijo Guilford el jueves.

La cartera fue descubierta en junio por el mecánico Chad Volk, encajada entre la transmisión y la caja del filtro de aire de un Ford Edge de 2015 con 151,000 millas.

“Una locura”, dijo Volk.

La caja del filtro no encajaba en su sitio después de una reparación, dijo, “así que trasteé un poco y luego la volví a sacar y la cartera estaba en una pequeña repisa donde tenía que encajar. Saqué la cartera y ahí estaba”.

Retrocedamos en el calendario hasta 2014, alrededor de Navidad. Guilford estaba trabajando en el mismo auto en una fábrica de Ford en Wayne, Míchigan. Formaba parte de una larga fila de vehículos nuevos ensamblados en otros lugares que necesitaban trabajos eléctricos adicionales antes de ser enviados a los concesionarios.

Guilford se dio cuenta más tarde de que su cartera se le había caído del bolsillo de la camisa. Estaba seguro de que la había perdido en un auto, pero pensó que estaba en el suelo de un Ford Flex, no de un Edge, y desde luego no en el motor.

Guilford dijo que buscó en entre 30 y 40 autos, y sus compañeros de trabajo buscaron en docenas más, “simplemente abriendo las puertas, mirando debajo de los asientos y detrás de ellos”.

“No puedo dedicar mucho tiempo a buscarla porque tengo que trabajar. Estoy en horario laboral”, recordó haber pensado. “No hubo suerte. La vida siguió”.

Guilford, que ahora tiene 56 años y vive en Petersburg, Míchigan, se jubiló de Ford en 2024 después de casi 35 años. Hacía tiempo que había olvidado la cartera, hasta que recibió el mensaje en Facebook, donde su perfil decía que había trabajado en Ford.

Volk le envió una foto de la cartera y le incluyó el carné de conducir. “Big Red” vio una versión más joven de sí mismo con su barba teñida de rojo.

“Lo que más me sorprendió fue lo bien protegida que estaba”, dijo Guilford sobre la cartera, mientras también rastreaba la historia del vehículo. “Piénsalo: 11 años, lluvia, nieve. Estaba en Minnesota, por el amor de Dios. Estaba en Arizona cuando se compró. Piensa en lo caliente que se pone la transmisión en Arizona cuando se conduce por la carretera. Es increíble”.

Cabela’s, una tienda de artículos para actividades al aire libre, dijo que las tarjetas regalo por valor de 250 dólares siguen siendo válidas, pero le ha ofrecido darle otras nuevas de todos modos. Guilford no sabe cuál es el estado de una tarjeta de 25 dólares de Outback Steakhouse. Los números de los billetes de lotería se han borrado hace tiempo.

“Voy a volver a meterlo todo dentro y dejarlo tal y como está, y lo voy a guardar en casa, en el armario de la vajilla, para mis hijos”, dijo Guilford, subastador a tiempo parcial. “Podrán contárselo a mis bisnietos. Nos encantan las historias. Me gusta contar historias. Así soy yo”.