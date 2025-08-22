LANCASTER, California. El cuerpo de una mujer desaparecida fue encontrado en un bosque del sur de California días después de que su esposo fuera grabado en un video de vigilancia arrastrando algo pesado afuera de su complejo de apartamentos al norte de Los Ángeles, informaron las autoridades esta semana.

Sheylla Cabrera, de 33 años, de Lancaster, fue reportada como desaparecida el 12 de agosto, según un comunicado del Departamento de Policía del condado de Los Ángeles.

Al día siguiente, los detectives de homicidios localizaron las imágenes de su esposo, Jossimar Cabrera, de 36 años, transportando un objeto envuelto “en un gran trozo de material” desde la residencia donde la pareja vivía con sus tres hijos pequeños, según el comunicado.

El 16 de agosto, los buscadores descubrieron el cuerpo de Sheylla Cabrera envuelto en un material similar en el fondo de un terraplén en el Bosque Nacional Ángeles, al sur de Lancaster, informó el departamento. La oficina del médico forense determinará la causa de la muerte.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó el jueves un cargo de asesinato contra Jossimar Cabrera, junto con una orden de arresto para su extradición desde Perú, donde las autoridades dijeron que huyó con los hijos de la pareja.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado en las redes sociales que había repatriado a los niños de regreso a Los Ángeles a través de Ciudad de México para reunirse con la familia de su madre.

Se cree que Jossimar Cabrera todavía está en Perú, dijeron las autoridades del departamento policial del condado de Los Ángeles. El periódico Los Angeles Times informó el martes que los medios peruanos reportaron que las autoridades interrogaron a Cabrera en el aeropuerto de Lima y pusieron a los niños bajo custodia protectora, pero no lo detuvieron.

La madre de Sheylla Cabrera, Helga Rocillo, dijo al medio de noticias peruano Latina Noticias que su hija tenía la intención de presentar una denuncia penal contra su esposo debido a presuntos abusos psicológicos y físicos, según el Times.