Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

El dato puede resultar clave en las pesquisas que llevan a cabo autoridades locales y federales sobre el suceso, el cual investigan el ataque como un delito de odio.

Las autoridades no revelaron el mensaje, pero describieron el mensaje como uno “de odio”.

La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

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Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta suicida, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego, aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había “recibido múltiples amenazas” de tipo violento.

También contó que durante el tiroteo los alumnos de la escuela que alberga la mezquita para niños de entre 5 y 9 años, fueron parapetados por maestros y tutores dentro de las aulas antes de ser escoltados fuera del edificio por la policía.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional,puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.