Nueva York. El estudiante estadounidense James Higginbotham, de 20 años y alumno de la Universidad de Auburn, que se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de mayo en Japón, fue hallado sin vida este sábado en una zona montañosa a las afueras de Kioto, según informó su madre el sábado a través de Facebook.

El cuerpo del joven fue localizado por un grupo de voluntarios de búsqueda y rescate de Japón en un área boscosa.

La madre del estudiante, Nancy Higginbotham, confirmó la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, donde detalló el hallazgo por parte de los rescatistas, aunque precisó que por el momento no se dispone de una causa oficial de la muerte ni de más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

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