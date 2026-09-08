Miami. Los cuatro miembros de una familia que viajaban a bordo de una avioneta que desapareció frente a las Bahamas fueron encontrados muertos el martes, luego de que familiares emprendieran su propia búsqueda, informó un miembro de la familia.

Silvia Larrieu dijo que familiares que se encontraban en embarcaciones recuperaron los cuerpos.

La avioneta desapareció el lunes después de salir de Great Harbour Cay, una localidad de las islas Berry, en las Bahamas, con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el condado de Miami-Dade, según informó la Policía de Bahamas.

Larrieu dijo que su tío, Mario Lamar, de 80 años, tenía más de 40 años de experiencia como piloto y viajaba con frecuencia a las Bahamas, donde tenía una segunda residencia en Great Harbour Cay. En la avioneta también viajaban su esposa, Lili, de 79 años, y sus nietos, Sofi Sosa, de 28 años, y Christian Sosa, de 22. Regresaban a su hogar en Miami después de pasar el fin de semana largo en las Bahamas, dijo Larrieu.

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Sofi Sosa había enviado un mensaje de texto a sus padres, en un chat familiar, para avisarles que estaban saliendo, mientras que un plan de vuelo presentado por su tío indicaba la hora prevista de aterrizaje, dijo Larrieu.

La familia contactó a las autoridades después de notar que los mensajes no estaban siendo entregados. Según Larrieu, su tío mantenía la avioneta en excelentes condiciones y era muy precavido.

“Esto es terrible”, dijo a The Associated Press durante una breve entrevista telefónica.

La Policía de Bahamas identificó la aeronave como una Piper PA-34 de cinco plazas, con matrícula N212ML. Los controladores de tráfico aéreo perdieron contacto con la aeronave cuando se encontraba a unas 13 millas (21 kilómetros) al oeste de la isla de Andros, según la Policía de Bahamas. La isla está ubicada aproximadamente a 150 millas (240 kilómetros) al sureste de Miami.

La teniente Nicolina Converso, de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que una aeronave de esa agencia colaboraba nuevamente el martes con las labores de búsqueda. Las autoridades de Bahamas solicitaron su ayuda alrededor de las 2:00 p.m. del lunes, luego de recibir un reporte sobre una avioneta estrellada.