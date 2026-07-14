La muerte repentina del senador Lindsey Graham, aliado clave del presidente Donald Trump y uno de los políticos más conocidos de Washington, está renovando la atención sobre los legisladores de edad avanzada en Estados Unidos.

Graham, que cumplió 71 años apenas dos días antes de fallecer el sábado, era mucho más joven que muchos de sus colegas del Senado y parecía gozar de buena salud. Sufrió un desgarro en la aorta, según un informe preliminar del médico forense.

Fue la segunda vez en menos de un mes que se envió a personal de emergencia a la casa de un senador federal. A principios de junio, Mitch McConnell, el exlíder republicano del Senado , fue hospitalizado por razones no reveladas.

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Tras semanas de especulaciones cada vez más alarmantes sobre su salud, finalmente reveló el domingo que se había caído y que padecía una neumonía leve. Difundió una foto, que incluía un ejemplar del periódico del día.

La muerte de Graham y la hospitalización de McConnell se han producido en medio de una reflexión continua sobre los líderes envejecidos de la nación, dos años después del desastroso debate presidencial que desató un pánico generalizado entre los demócratas sobre las capacidades del entonces presidente Joe Biden, de 81 años, y acusaciones de encubrimiento.

Algunos políticos han seguido ocultando detalles sobre sus problemas de salud, pidiendo privacidad pese a sus cargos públicos, y alimentando teorías conspirativas.

“Creo que necesitamos algo de transparencia”, afirmó el lunes el senador John Cornyn, de Texas. “ Ojalá el senador McConnell y su equipo lo hubieran hecho antes; creo que eso habría resuelto muchas preguntas”.

McConnell es ingresado en un hospital

McConnell, que a sus 84 años es apenas el tercer miembro de mayor edad del Senado, ingresó en el hospital el 14 de junio, y se informó muy poco al respecto. Sus asesores señalaron que estaba “recibiendo una atención excelente”, pero no ofrecieron detalles sobre su estado.

La escasez de información alimentó una ola de especulaciones sobre su pronóstico, y Laura Loomer, aliada de Trump y teórica de la conspiración, afirmó en redes sociales que una “fuente de alto nivel cercana a la Casa Blanca” le había dicho que estaba “oficialmente en muerte cerebral”.

Pero McConnell, que se retirará del Congreso a finales de enero tras haber sido el líder del Senado que más tiempo ha ocupado el cargo, indicó en un comunicado que se está recuperando. Explicó que una caída lo llevó a ser hospitalizado y que estuvo “brevemente inconsciente”, además de haber recibido tratamiento por una neumonía leve.

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“Todos saben cómo la gente de mi generación a menudo duda en compartir la vulnerabilidad que viene con envejecer”, expresó. “Incluso bajo el escrutinio público, siento ese mismo instinto; no puedo evitarlo”.

Eso no bastó para acallar las especulaciones. En redes sociales, muchos se negaron a creer la veracidad de una foto que difundió su oficina y que incluía la portada de la sección de “Deportes” de The Washington Post.

Las teorías conspirativas sobre la salud de McConnell son “un síntoma de nuestros tiempos”, sostuvo el senador Rand Paul, también del estado natal de McConnell, Kentucky. Paul dijo que la gente debería “darle un respiro”.

“La gente cree que tiene derecho a saber los problemas médicos de todos”, comentó, “pero no sé, ¿dónde empieza y dónde termina?”.

Los informes médicos de Trump ofrecen pocos detalles

La persona de mayor edad jamás elegida presidente, a los 78 años, desde hace tiempo ha ofrecido únicamente el panorama más optimista sobre su salud.

“Todo salió PERFECTO”, se jactó tras su último examen físico en mayo, y añadió que se hizo otra prueba cognitiva destinada a detectar demencia temprana y que las ha “aprobado todas con nota máxima”.

Sus informes médicos anteriores han sido criticados por ofrecer pocos detalles e incluir estadísticas que algunos profesionales de la salud han visto con escepticismo.

Cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 2016, Trump se negó a publicar sus historiales médicos, rompiendo con un precedente de larga data. En su lugar, presentó una nota de cuatro párrafos de su médico en la que declaraba que sería “la persona más saludable jamás elegida para la presidencia”. El representante Ronny Jackson, médico de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, después acaparó titulares al elogiar los “genes increíblemente buenos” del presidente.

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Cuando se infectó de COVID-19 en plena campaña de reelección de 2020, los médicos y asesores de Trump retuvieron detalles clave de su tratamiento e intentaron restar importancia a la gravedad de su enfermedad.

Y después de un intento de asesinato en un mitin en Pennsylvania, los asesores de Trump mantuvieron al público sin información durante días, negándose a hablar del alcance de sus lesiones o a publicar historiales médicos, tras asegurar que estaba “bien”.

Kean Jr. se ausentó meses

La falta de claridad va más allá del grupo de septuagenarios y octogenarios. El legislador republicano de Nueva Jersey, Tom Kean Jr., pasó cuatro meses ausente sin explicación antes de revelar a finales de junio que estaba en tratamiento por depresión.

Dijo en un breve discurso en el pleno, tras su regreso, que había guardado silencio sobre su condición porque es una “persona discreta por naturaleza”.

Ganó unas primarias sin oposición durante su ausencia, pese a haberse perdido más de 100 votaciones en la Cámara, y se está postulando para la reelección.

Ese enfoque contrastó con el del senador John Fetterman, demócrata de Pennsylvania, quien dio a conocer su hospitalización por depresión clínica al día siguiente de ser ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir tratamiento. También sufrió un derrame cerebral mientras se postulaba a un cargo.

Los tropiezos de Biden condenan su intento de reelección

La marcha vacilante de Biden, su apariencia frágil y sus frecuentes tropiezos verbales finalmente condenaron su campaña de reelección de 2024. Tras un debate en el que con frecuencia perdía el hilo, optó por retirarse de la contienda, lo que provocó un cambio sin precedentes en la cima de la candidatura demócrata que, en última instancia, allanó el camino para el regreso de Trump al cargo.

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Muchos otros se han negado a retirarse. La senadora de California Dianne Feinstein, demócrata, murió en el cargo en 2023 a los 90 años, tras años de deterioro de salud, incluido un episodio de herpes zóster. Aunque regresó al Senado después de su enfermedad, en ocasiones se la veía frágil y confundida. Más tarde se reveló que su oficina no informó en tiempo real que había contraído encefalitis mientras se recuperaba.

La representante republicana de larga trayectoria Kay Granger, de Texas, pasó los últimos meses de sus más de dos décadas en el Congreso sufriendo “problemas de salud imprevistos” que le dificultaban viajar a Washington.

Eleanor Holmes Norton, de 88 años, la veterana delegada de la Cámara por el Distrito de Columbia, anunció a principios de este año que no se presentaría a la reelección en medio de dudas sobre su capacidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.