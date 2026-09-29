La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otros organismos de inteligencia militar y ciberseguridad protegerán los sistemas electorales durante las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, según declaró el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Los expertos militares en ciberseguridad han colaborado de forma habitual en la supervisión de los sistemas y en la disuasión de posibles piratas informáticos desde que, en 2017, los equipos electorales fueron designados como «infraestructura crítica».

Sin embargo, el anuncio de Hegseth se produce después de que el presidente Donald Trump desmantelara la agencia civil creada específicamente para proteger la infraestructura electoral, una división del Departamento de Seguridad Nacional denominada Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EE. UU. Dicha agencia publicó la semana pasada un plan de seguridad para la infraestructura electoral que describe las posibles amenazas a los sistemas electorales y enumera los servicios que ofrecería a los responsables electorales para proteger el voto.

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Ambos anuncios se producen apenas unas semanas antes de la jornada electoral del 3 de noviembre y cuando ya ha comenzado la votación anticipada. El breve plazo «sugiere que se trata solo de una puesta en escena», afirmó David Becker, exfiscal del Departamento de Justicia de EE. UU. y director de la organización sin ánimo de lucro Center for Election Innovation & Research.

«Si el Gobierno se tomara en serio la ayuda a los responsables electorales estatales y locales, no debería haber desmantelado toda la capacidad del Gobierno federal en materia de ciberseguridad electoral ni haber despedido a todos sus expertos a principios de 2025», afirmó.

Aunque la asistencia en materia de ciberseguridad por parte de la NSA y del Mando Cibernético de EE. es habitual, muchos expertos electorales, grupos de defensa de los derechos civiles y responsables electorales demócratas están alerta ante cualquier indicio de injerencia por parte de la Administración Trump en la votación o el recuento de votos. El presidente sigue difundiendo afirmaciones falsas de que las elecciones están plagadas de fraude, al tiempo que intenta interferir en procedimientos electorales consolidados.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado un intento de Trump de restringir el voto por correo, pero ha permitido el uso de una base de datos federal para comprobar la ciudadanía de los votantes.

En un memorándum con fecha del 22 de septiembre y hecho público el lunes, Hegseth ordenó a los responsables de inteligencia del Ministerio de Defensa que movilizaran todos los recursos «para defender nuestra infraestructura electoral de la influencia maliciosa extranjera y garantizar que todos los votantes con derecho a voto puedan emitir su voto sin intimidación, coacción ni miedo por parte de potencias extranjeras».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.