El hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost, enfrenta una recaída de cáncer y recibe tratamiento en Florida, informó su esposa, Deborah Prevost, a CBS News el martes.

Louis padece mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que ataca a las células encargadas de defendernos de las infecciones.

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, y su esposa, Deborah Prevost, posan junto al presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance. ( @MargoMartin47 )

Su enfermedad sale a la luz mientras el papa León XIV enfrenta un diagnóstico de cáncer de pulmón. El pontífice fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde tenía un adenocarcinoma.

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Deborah no indicó en qué etapa se encuentra el cáncer de su esposo, pero mencionó que actualmente participa en un ensayo clínico.

Louis fue diagnosticado inicialmente en 2017. Según su esposa, logró mantener la enfermedad en un nivel bajo luego de recibir tratamiento en 2019, que incluyó un procedimiento con células madre y su participación en un ensayo clínico.

Sin embargo, la enfermedad salió de remisión hace tres meses, explicó Deborah a CBS News.

El papa León XIV nació en Estados Unidos y creció junto a sus dos hermanos mayores, Louis y John (en la foto), en Chicago. ( Obed Lamy )

Deborah contó que los hermanos conversaron la semana pasada, antes de que Louis acudiera a recibir el tratamiento experimental.

“Llamó para dejarnos saber lo que iba a pasar”, relató Deborah. “Seguimos orando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”.

La familia atraviesa un momento difícil, reconoció Deborah, quien expresó su esperanza de que el cáncer del pontífice se encuentre en una etapa muy temprana.

Por el momento, el Vaticano no ha ofrecido más información acerca del tamaño del tumor, extensión o posibles tratamientos en el caso del papa.

El papa León XIV, de 71 años, nació en Estados Unidos y creció junto a sus dos hermanos mayores, Louis y John, en Chicago.