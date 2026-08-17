Miguel Diego Sandoval, de 21 años, enfrenta una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinatos ocurridos en 2024, los cuales le fueron atribuidos y por los que él mismo se declaró culpable. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles (Estados Unidos) informó que el acusado actuó tras el final de una relación sentimental.

Sandoval se declaró culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Janvi Maquindang, Christine Aca-ac, Edwin Garcia y Matthew Montebello, además de otros delitos relacionados con el caso.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2024 en una vivienda de North Tabler Avenue, en Lancaster. De acuerdo con la Fiscalía, Sandoval esperó afuera de la casa hasta que sus ocupantes se fueron a dormir, ingresó a la vivienda y disparó mortalmente contra las cuatro víctimas.

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Después de los asesinatos, el hispano incendió la residencia y huyó del lugar. Una víctima de 16 años logró llamar al 911 desde el interior de la vivienda y posteriormente fue rescatada de un dormitorio cerrado con llave por agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La Oficina del Fiscal de Distrito señaló que Sandoval cometió los crímenes como una forma de venganza tras el final de una relación con Christine Aca-ac y el hermano de Janvi Maquindang.

El fiscal de distrito Nathan J. Hochman calificó los hechos como un “acto calculado de violencia” que dejó un vacío permanente en las familias de las víctimas.

Además de los cuatro cargos de asesinato, Sandoval se declaró culpable de intento de asesinato, allanamiento residencial en primer grado, incendio provocado de una estructura o propiedad habitada, tres cargos de crueldad animal y dos cargos de abuso infantil.

Será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 17 de noviembre en el Departamento 105 del Centro de Justicia Penal Foltz.