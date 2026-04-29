El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una foto en la habitación de su hotel apenas unos minutos antes del incidente, equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado, manifestaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.

Cole Allen llevaba pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando tomó la imagen en su habitación del Washington Hilton, el lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

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El sospechoso de 31 años, residente de Torrance, California, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento. Él se considera inocente, de acuerdo con su abogado.

El mandatario no resultó herido y su equipo de seguridad lo sacó rápidamente del escenario.

“Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz”, dijo Trump, aún con su esmoquin, en la Casa Blanca dos horas después. “Parece que creen que era un lobo solitario”.

Surgieron nuevos detalles en una presentación judicial hecha por los fiscales que quieren que Allen permanezca bajo custodia.

El gobierno dijo que él realizó repetidas comprobaciones en línea para seguir el estado de Trump esa noche, incluida la cobertura en vivo del presidente saliendo de su vehículo en el hotel Hilton. Los investigadores dijeron que correos electrónicos preestablecidos con un archivo adjunto titulado “Apology and Explanation” fueron enviados aproximadamente a las 8:30 p.m.

“Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba vulnerar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado representa un peligro inusualmente grave para la comunidad si es liberado en espera de juicio. La falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”, escribió el subsecretario de Justicia adjunto, Charles Jones.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso el lunes reveló otros detalles sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que el 6 de abril Allen reservó una habitación para él en el hotel de Washington donde el evento se llevaría a cabo semanas después bajo su habitual estricta seguridad. Viajó en tren de costa a costa desde California la semana pasada y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena, con una habitación reservada para el fin de semana.

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La cena apenas había comenzado cuando, según los funcionarios, Allen intentó pasar corriendo por una barricada de seguridad cerca del enorme salón de baile donde había cientos de periodistas y sus invitados, dijeron las autoridades. Traía una escopeta de bombeo calibre 12 que compró el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 que adquirió en 2023, según las autoridades.

Allen resultó herido durante el ataque, pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, dijeron los funcionarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.