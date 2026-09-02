Un hombre armado de 19 años irrumpió en una escuela primaria de Virginia el miércoles por la mañana y disparó e hirió a un miembro del personal antes de quitarse la vida, según informaron las autoridades.

Los agentes encontraron a Anthony Ignatiadis-Isabelle sin vida en el interior de la biblioteca de la escuela primaria Westwood Hills tras acudir a una llamada en la que se alertaba de la presencia de una persona sospechosa, según declaró el jefe de policía de Waynesboro, David Shaw, durante una rueda de prensa. Shaw indicó que un miembro adulto del personal sufrió una herida de bala, pero ya ha recibido el alta hospitalaria.

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Las autoridades no han precisado si Ignatiadis-Isabelle, de Waynesboro, conocía a la víctima ni si tenía alguna relación con el colegio. Shaw ha indicado que no había niños dentro de la biblioteca en ese momento y que los agentes acudieron al lugar en menos de tres minutos tras recibir la llamada inicial.

Scene video from what ATF Washington is calling a reported shooting incident at Westwood Hills Elementary School in Waynesboro, VA pic.twitter.com/1akmQeps9d — Michael Pegram (@MichaelPNews) September 2, 2026

“Nuestros protocolos y procedimientos de seguridad han funcionado”, afirmó Jeffrey Cassell, superintendente de las Escuelas Públicas de Waynesboro. “Todos los alumnos y miembros del personal se encuentran a salvo y han regresado a casa con sus familias. Por favor, den un abrazo a sus hijos y a sus familias esta noche”.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, afirmó que estaba siguiendo de cerca la situación.

“Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, con sus padres y familias, y con los profesores y el personal del colegio”, declaró Spanberger en las redes sociales. “Gracias a los servicios de emergencia que están prestando ayuda en el lugar de los hechos”.

Waynesboro se encuentra a unas 96 millas (155 km) al noroeste de Richmond.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.