LOS ÁNGELES. Un hombre que llevaba un arma y un gran número de municiones en su auto fue arrestado el domingo en el campo de golf del presidente Donald Trump en el área de Los Ángeles, después de que aparentemente se puso a vigilar los preparativos de seguridad dos días antes de un evento del mandatario en el lugar, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía del condado de Los Ángeles indicó que Jeanine John Taele, de 38 años, estaba tomando fotos y video y llevaba un cargador con capacidad para 16 balas y otras municiones en su bolsillo. Las autoridades recuperaron una pistola cargada dentro de su auto. Las fuerzas del orden registraron el lunes su vivienda en la ciudad de Downey y encontraron una gran cantidad de armas de fuego, cargadores y municiones, chalecos antibalas y cuadernos con “declaraciones preocupantes”.

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La policía del condado anunció el arresto mientras Trump se preparaba para llegar a la cena del Comité Nacional Republicano en el Trump National Golf Course, en Rancho Palos Verdes, un suburbio al sur de Los Ángeles. El departamento no entró en detalles sobre las “declaraciones preocupantes” o si el hombre planeaba un ataque contra el presidente o contra el evento.

Taele fue acusado de varios delitos graves, entre ellos robo en segundo grado, recepción de un cargador de gran capacidad y posesión de un fusil o escopeta de cañón corto. También fue acusado de portar un arma de fuego oculta en un vehículo, un delito menor.

Compareció el lunes ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos. Se le ordenó mantenerse alejado del campo de golf y no poseer armas. Se le fijó una fianza de 250,000 dólares.

De momento se desconoce si cuenta con un abogado, y no fue posible ponerse en contacto con familiares para solicitar comentarios.

Según la policía del condado, cuando hicieron contacto con Taele el domingo, habían determinado que estaba siendo investigado por el Departamento de Policía de El Segundo por robo.

“No existe una amenaza creíble para nuestras comunidades”, indicó la policía del condado.

Un hombre fue encontrado culpable en 2025 por un intento de asesinato a Trump en Florida.