Un hombre en el condado de Los Ángeles fue arrestado por alegadamente arrollar intencionalmente a 10 personas mientras conducía un vehículo hurtado.

El detenido, quien enfrenta más de una docena de cargos por intento de asesinato, robo de vehículo, evadir a agentes del orden público, causar lesiones graves a agentes del orden público, agresión a agentes del orden público, tres cargos por atropellar a personas durante un intento de fuga que resultó en la muerte y provocar una persecución policíaca a alta velocidad, fue identificado como Juan Luis Estrada, de 45 años, informó CBS News.

A Estrada se le impuso una fianza ascendente a 10.25 millones y permanece detenido.

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Los hechos se remontan al 16 de junio cuando alegadamente, Estrada, armado de un cuchillo, despojó a una persona de un vehículo de motor en el centro de Los Ángeles. Tras esto, varias cámaras de seguridad captaron cuando el vehículo que conducía, se salió de la carretera y cruzó por distintos lugares como una estación de gasolina y un estacionamiento, con el único propósito de arrollar personas.

“Parecía estar intentando atropellar peatones intencionalmente en toda la ciudad en un momento de alto tráfico peatonal y vehicular”, declaró Jennifer Atenza, portavoz del Departamento de Policía de Culver City, a CBS.

Originalmente la Policía pensó que el individuo había arrollado a cuatro personas antes de estrellar el vehículo contra el autoservicio de un restaurante de comidas rápidas. Pero luego se supo que al menos 10 personas entre los 15 y los 70 años de edad, fueron impactadas por Estrada.

Un agente también sufrió heridas leves al final de la persecución.

Tras ser detenido, la Policía se vio forzada a atarlo de pies y manos luego que el hombre se resistiera ferozmente al arresto, lanzando puños y patadas.