A un año de haber sido condenado a cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, Bryan Kohberger busca dar un nuevo giro a su caso al intentar retirar su declaración de culpabilidad mediante una petición de alivio presentada ante el Tribunal de Idaho.

Los hechos del caso se remontan a noviembre de 2022, cuando Kohberger presuntamente ingresó a la residencia en la que se encontraban los estudiantes Kaylee Goncalves, Madison “Maddie” Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin, y los asesinó a puñaladas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el motivo de los asesinatos.

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Kohberger se declaró culpable por los asesinatos como parte de un acuerdo que le permitió evitar la pena de muerte. En julio de 2025, fue condenado a cumplir cuatro cadenas perpetuas por los cargos de asesinato en primer grado de cada uno de los estudiantes.

Ahora, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que Kohberger ofreciera una declaración al diario The New York Times y radicara una petición de alivio en la que alega, entre otras cosas, que recibió una defensa legal ineficaz y que su declaración de culpabilidad no fue presentada de manera informada ni voluntaria porque fue “inducida por promesas incumplidas”.

El hombre también alegó que su defensa le prometió ciertos privilegios que no se cumplieron, entre ellos visitas de contacto inmediatas y un empleo, además de afirmar que le contaron “ mentiras” sobre cómo sería cumplir permanecer en el pabellón de la pena de muerte en caso de que no alcanzara el acuerdo y fuera condenado a la pena de muerte.

“Mi inocencia es mi verdad, y la declaración de culpabilidad, basada en falsas promesas y una evidente desinformación, DEBE ser retirada”, declaró Bryan a The New York Times.

Tras la publicación de la entrevista con The New York Times, el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, afirmó que su oficina “está preparada para hacer todo lo necesario para garantizar que se haga justicia plenamente”.

My heart goes out to the families of Madison, Kaylee, Xana, and Ethan, who have already endured unimaginable loss and now must face today’s deeply painful news.



My office stands ready to do whatever is necessary to ensure justice is fully carried out.https://t.co/tJsWXcedn1 — Attorney General Raúl R. Labrador (@Raul_Labrador) July 27, 2026

momento de los asesinatos, Kohberger era estudiante de doctorado (Ph.D.) en Justicia Penal y Criminología en la Washington State University (WSU). Aunque al inicio de la investigación las autoridades no contaban con un sospechoso identificado, la Policía utilizó imágenes de cámaras de vigilancia, análisis de genealogía genética, datos de teléfonos móviles y registros de compras en línea relacionados con un cuchillo de estilo militar que se utilizó en la escena, para identificarlo como el responsable del crimen.