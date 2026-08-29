Un apasionado de los animales exóticos en la Florida se convirtió en víctima de uno de sus preciados animales.

Marvin Hajos, de 75 años murió a manos de uno de sus preciados casuarios, una enorme ave no voladora similar a un emú, considerada como el ave más peligrosa del mundo, según reportó The Daily Express.

Pero a pesar de la mala fama de los casuarios, debido a sus filosas garras de sobre cuatro pulgadas, potentes patadas y su agresividad, sobre todo durante la época de reproducción, la muerte de Hajos, ocurrida en el 2019, es la segunda atribuida a estos animales que guardan cierta similitud con los emús.

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Hajos, quien vivía en Alachua, al norte de la Florida, poseía una colección de animales exóticos que incluía varias parejas de casuarios. El hombre desarrolló su interés por esa especie durante su juventud cuando trabajó en el Zoológico del Bronx y contaba con un permiso de la ciudad para mantener las aves.

Fue un viernes del 2019 cuando ocurrió lo inesperado. Una de las hembras estaba defendiendo sus huevos de los machos, que acostumbran intentar destruirlos, sobre todo durante la época de reproducción, periodo en el que suelen ser más agresivos. Hajos intentó rescatar los huevos para resguardalos en una incubadora cuando fue atacado por uno de los casuarios. “Creemos que entró allí para recuperar el huevo y en algún momento el ave logró atacarlo, relató Brett Rhodenizer, de la oficina del alguacil de Alachua. Tras resultar herido, Hajos pidió ayuda a su hija, pero ella no pudo hacer nada para ayudarlo.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital, donde falleció a consecuencia de sus heridas.

Poco después, la familia tomó la dolorosa decisión de deshacerse de las aves, una decisión difícil, dado que “sabían cuánto amaba a sus aves”.

La única otra muerte ocurrida a manos de un casuario ocurrió casi un siglo antes, en 1926, cuando un adolescente australiano falleció después de que él y sus compañeros atacaran a un casuario con un garrote.