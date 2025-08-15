Monrovia, California. Un hombre que huía de las autoridades de inmigración afuera de una tienda Home Depot en el sur de California fue atropellado cuando cruzaba una autopista cercana y falleció, dijeron funcionarios.

La Policía de Monrovia recibió una llamada el jueves sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Un agente que respondió vio a los agentes del ICE acercándose a la tienda y realizando actividades policiales allí, manifestó el administrador de la ciudad, Dylan Feik, en un comunicado.

Monrovia está a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Los Ángeles.

Un hombre huyó a pie y se dirigió hacia la autopista cercana, donde fue atropellado por un vehículo, expresó Feik. Fue trasladado a un hospital, donde falleció, según el comunicado.

“Extendemos nuestras condolencias por la persona y a su familia”, afirmó Feik.

La Patrulla de Caminos de California dijo que el hombre estaba corriendo a través de los carriles de la Interestatal 210 en dirección este cuando fue atropellado por una camioneta que viajaba a unas 80 o 96 kilómetros por hora (50 o 60 millas por hora).

El nombre del hombre no fue revelado por el momento a la espera de la notificación a la familia. La CHP señaló que el accidente está bajo investigación.

Feik dijo que no tenía información sobre la operación de inmigración ni sobre si alguien fue arrestado.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) escribió en un correo electrónico que la agencia no fue notificada del incidente hasta horas después de que las operaciones en el área habían concluido. “Este individuo no estaba siendo perseguido por ningún policía del DHS”, dijo el portavoz, quien no fue nombrado.

El portavoz no respondió a preguntas sobre la operación.

Es el segundo caso de una persona que muere en el sur de California mientras huía de las autoridades federales de inmigración. El mes pasado, un trabajador agrícola cayó del techo de un invernadero durante una redada de inmigración en una instalación de cannabis al noroeste de Los Ángeles y murió a causa de sus heridas.

Se planeaba una vigilia para el viernes por defensores de los inmigrantes, quienes criticaron las redadas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la ofensiva contra la inmigración con redadas y con un aumento en la detención de inmigrantes. Se han reportado arrestos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, fábricas de ropa y otros sitios en todo el sur de California, alimentando el miedo generalizado en las comunidades inmigrantes.

El mes pasado, un tribunal federal en el sur de California bloqueó temporalmente al gobierno de Trump de llevar a cabo redadas indiscriminadas. Una audiencia sobre el tema está programada para septiembre.

George Lane, un portavoz de Home Depot, dijo en un correo electrónico que la compañía no es notificada cuando se llevan a cabo operaciones de inmigración y no está involucrada en ellas. Lane remitió las preguntas a ICE.