WASHINGTON — El senador republicano Mitch McConnell fue ingresado en un hospital el domingo, según informó su portavoz, aunque no se disponía de información inmediata sobre el motivo de su ingreso ni sobre su pronóstico.

McConnell, de 84 años, fue el líder del Senado que más tiempo ha permanecido en el cargo en toda la historia antes de dejar el puesto al término de su último mandato, que finaliza en enero.

“El senador McConnell ha sido ingresado esta mañana en el hospital. Está recibiendo una atención excelente”, declaró el portavoz David Popp en un comunicado, sin dar más detalles. No quedó claro de inmediato si el legislador de Kentucky se encontraba en Washington, en su estado natal o en cualquier otro lugar.

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La salud de McConnell ha sido objeto de escrutinio durante años.

Se cayó y se torció la muñeca al salir de un almuerzo del Partido Republicano en diciembre de 2024. En marzo de 2023 fue hospitalizado por una conmoción cerebral y estuvo varias semanas de baja tras sufrir una caída en un hotel de Washington. Tras su regreso, se quedó en blanco en dos ocasiones durante las ruedas de prensa de ese verano, mirando al vacío antes de que sus colegas y el personal acudieran en su ayuda.

McConnell padeció poliomielitis en su primera infancia y hace tiempo que ha reconocido que, ya de adulto, tiene ciertas dificultades para caminar y subir escaleras. Además de la caída que sufrió en otoño de 2023, también tropezó y se cayó en 2019 en su casa de Kentucky. Se sometió a una operación por una fractura de hombro.

McConnell fue elegido senador por primera vez en 1984 y fue líder del Partido Republicano desde 2007 hasta el año pasado, ocupando durante ese periodo los cargos de líder de la mayoría y de la minoría.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.