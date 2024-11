La gobernadora electa Jenniffer González Colón le bajó fuerte al líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, luego que el funcionario dijera que no acogerán nuevos estados al país.

En su reacción, González Colón recordó que McConnell dejará su cargo próximamente y lo calificó de “racista” y “overrated”, es decir, una persona sobrevalorada, lo que significa que se le da más valor del que realmente tiene.

“A mí Mitch McConnell me tiene sin cuidado, él está ‘overrated’, todo el mundo sabe que ya va de salida, que tuvo serios conflictos con el presidente Donald Trump cuando estuvo en la presidencia, y que no me parece que será el líder de la mayoría en el Senado. Así que no me preocupa lo que diga, porque eso no es una decisión que está en las manos de él. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte, y tenemos más aliados que quizás antes, tanto en la Cámara como en el Senado federal. Le agradezco tanto a mi amigo Rick Scott, que me ayudó en mi campaña, y me está ayudando con lo que tiene que ver con compromisos. El senador Marco Rubio, que fue de los primeros que también estuvo abiertamente ayudándome en esta campaña, y lo mismo en la Cámara”, manifestó la comisionada residente en Jugando Pelota Dura.

“Uno conoce la gente racista desde verla, y él tiene sus prejuicios, y yo no se lo voy a permitir, así que a mí no me preocupa en lo más mínimo”, sostuvo.

McConnell, de 82 años, anunció en febrero pasado que dejará su puesto después de las elecciones.

El veterano político es senador desde 1985 y lleva como líder de los republicanos en el Senado desde 2007. No mantuvo buena relación con el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

En el 2023 protagonizó titulares por sus problemas de salud: fue hospitalizado por una contusión cerebral y se quedó paralizado posteriormente en varias conferencias de prensa.

Resultados del plebiscito del 5 de noviembre de 2024 con el 91.35% de los colegios reportados. ( CEE )

Su rechazo para permitir nuevos estados se dio tras llevarse a cabo en Puerto Rico el plebiscito de las elecciones del 5 de noviembre, en el que la estadidad fue seleccionada por 528,379 votos, con el 91.35% de los colegios reportados.

Los republicanos tomaron el control del Senado de Estados Unidos tras las pasadas elecciones y luchaban por mantener su mayoría en la Cámara de Representantes, lo que produciría un pleno republicano en el Congreso junto a Trump en la Casa Blanca.

González Colón milita en el Partido Republicano.