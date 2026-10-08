El estado de Alabama decretó una emergencia y dos condados del norte de Florida emitieron órdenes de desalojo ante el fortalecimiento del huracán Isaías, que podría impactar al sur de Estados Unidos el viernes, informó este jueves el Centro Nacional estadounidense de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés).

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró una emergencia para 40 condados, lo que se suma a la del mandatario de Florida, Ron DeSantis, quien emitió una orden similar para 25 de ellos, de los que dos, Gulf y Okaloosa, han pedido desalojar zonas en riesgo del ciclón, que la mañana de este jueves era categoría 1.

PUBLICIDAD

La Asociación de Alguaciles de Florida alertó de una marejada que podría alcanzar los 7 pies de altura (2,1 metros), además de indicar que “las inundaciones también serán un motivo de preocupación en el noroeste de Florida”.

“Si usted está en una zona baja o cerca de la costa, por favor siga las redes sociales de la oficina del alguacil local para estar al tanto de las órdenes de evacuación. Hoy es el último día para finalizar su plan de manera segura”, señaló la agrupación en sus redes sociales.

Isaías se convirtió la noche del miércoles en el primer huracán de la temporada del Atlántico, que hasta ahora había registrado un récord mínimo de actividad por el fenómeno El Niño, el cual implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, pero menos ciclones en el Atlántico.

El fenómeno meteorológico estaba en el último reporte del NHC a 175 millas (280 kilómetros) al noreste de Progreso, en México, y a 385 millas (620 kilómetros) al suroeste de la boca del río Misisipi, en Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora).

“Isaías traerá áreas de fuertes lluvias a la costa central del golfo de Estados Unidos y gran parte del sureste del viernes hasta el fin de semana. Será posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas, así como inundaciones aisladas de ríos”, apuntó el informe.

El organismo meteorológico advirtió de “vientos con fuerza de huracán dañinos” sobre partes del Panhandle, región del noroeste de Florida, y en Alabama y Misisipi.

Además, el NHC previó posibles efectos en otros estados, como Luisiana, Tennessee y las Carolinas, donde “será posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas, así como inundaciones aisladas de ríos”.