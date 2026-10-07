La tormenta tropical Isaias se intensifica rápidamente mientras avanza hacia el este-noreste sobre el Golfo de México, y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) pronosticó que el sistema se convertirá en huracán durante la mañana del jueves.

En su boletín de las 5:00 p.m., el NHC informó que el centro de Isaias se encontraba cerca de la latitud 22.7 norte y longitud 92.9 oeste, aproximadamente a 225 millas (365 kilómetros) al noroeste de Progreso, México, y a unas 500 millas (805 kilómetros) al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi.

El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (100 km/h), con ráfagas más fuertes, y se desplazaba hacia el este-noreste a unas 8 millas por hora (13 km/h). Su presión central mínima era de 994 milibares.

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Según el pronóstico, Isaias continuará moviéndose hacia el este-noreste durante esta noche y posteriormente girará hacia el noreste y el norte entre el jueves y el viernes. Se espera que pase al norte de la península de Yucatán el jueves y que toque tierra en algún punto de la costa norte del Golfo entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

El NHC anticipa que la tormenta seguirá fortaleciéndose, con condiciones favorables para que alcance categoría de huracán el jueves por la mañana y continúe intensificándose hasta el viernes por la mañana.

Vigilancias activas

A esta hora permanecen vigentes varias vigilancias para sectores de la costa del Golfo de México.

Hay una vigilancia de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Yankeetown, Florida, mientras que una vigilancia de huracán está activa desde Bay St. Louis, Mississippi, hasta Indian Pass, Florida.

También está vigente una vigilancia de tormenta tropical desde la línea parroquial de Jefferson/Plaquemines, en Louisiana, hasta el oeste de Bay St. Louis, y desde el este de Indian Pass hasta el río Aucilla, en Florida.

El NHC advirtió que podrían emitirse vigilancias y avisos adicionales para sectores de la costa norte del Golfo durante esta noche.

Marejada de hasta 7 pies

Uno de los principales peligros asociados con Isaias será la marejada ciclónica, que podría provocar inundaciones costeras peligrosas.

El NHC estima que el agua podría alcanzar entre 5 y 7 pies sobre el nivel del suelo desde Ocean Springs, Mississippi, hasta Indian Pass, Florida, y entre 5 y 7 pies en Mobile Bay.

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Desde la desembocadura del río Mississippi hasta Ocean Springs podrían registrarse entre 3 y 5 pies, mientras que entre Indian Pass y el río Steinhatchee, en Florida, se pronostican entre 4 y 6 pies.

Tormenta tropical Isaías. (NOAA) ( Captura )

También se anticipan entre 2 y 4 pies desde el río Steinhatchee hasta Yankeetown y entre 1 y 3 pies en el lago Pontchartrain.

Lluvias intensas

Isaias también amenaza con producir lluvias torrenciales a medida que se acerque a la costa del Golfo.

Desde el viernes hasta el fin de semana podrían caer entre 3 y 7 pulgadas de lluvia, con cantidades localizadas de hasta 10 pulgadas, desde el sureste de Louisiana hasta el Panhandle de Florida.

Además, se esperan entre 1 y 3 pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 5 pulgadas, en sectores del sureste de Estados Unidos, incluyendo áreas cercanas al norte del valle de Tennessee y las Carolinas.

El NHC indicó que estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas, además de inundaciones aisladas de ríos.

Vientos y tornados

Las condiciones de huracán podrían comenzar a registrarse en sectores bajo vigilancia a última hora del viernes, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían llegar a las áreas bajo vigilancia a más tardar al mediodía del viernes.

Además, el potencial de tornados aumentará el viernes por la noche y durante la madrugada del sábado, cuando las bandas de lluvia de Isaias se aproximen a la costa del Golfo. Este riesgo podría extenderse hacia el interior durante el sábado.

El NHC también advirtió sobre condiciones peligrosas en el mar debido al aumento del oleaje y las corrientes marinas, inicialmente en las costas oeste y norte de la península de Yucatán y posteriormente a lo largo de la costa del Golfo.

El Centro Nacional de Huracanes exhortó a las personas en Yucatán y a lo largo de la costa norte del Golfo de México y Estados Unidos a monitorear de cerca la evolución de Isaias, debido a que podrían emitirse nuevos avisos y vigilancias durante las próximas horas.