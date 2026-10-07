La tormenta tropical Isaías, que se formó este miércoles en el Golfo de México, avanza hacia el noreste con la previsión de fortalecerse rápidamente y convertirse en huracán el jueves, antes de acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El centro de Isaías se encontraba a unas 285 millas al oeste de Progreso (México) y a 580 millas al suroeste de la desembocadura del río Misisipi (EE.UU.), según el NHC.

La tormenta avanzaba hacia el este-noreste a unas 8 millas, con vientos máximos sostenidos de 40 millas y ráfagas superiores.

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El NHC prevé que Isaías pase al norte de la península de Yucatán el jueves y se aproxime el viernes a la costa norte del Golfo de EE.UU., por lo que las autoridades podrían emitir avisos de huracán para parte de esa zona.

La tormenta dejará entre 2 y 4 pulgadas de lluvia hasta el jueves en zonas costeras de la bahía de Campeche, con acumulados aislados superiores.

Entre el viernes y el fin de semana, se esperan entre 3 y 6 pulgadas en la costa norte del Golfo de EE.UU., desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con acumulados localizados de hasta 10 pulgadas.

Isaías es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque hasta ahora no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al calcular un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.