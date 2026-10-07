Miami. La tormenta tropical Isaías se formó temprano el miércoles en las cálidas aguas frente al este de México y los meteorólogos señalaron que se esperaba que se fortaleciera hasta convertirse en el primer huracán de la temporada del Atlántico antes de golpear la costa estadounidense del Golfo de México más adelante en la semana.

Isaías se ubicaba unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Progreso, México, y a unos 935 kilómetros (580 millas) al suroeste de la desembocadura del río Misisipi, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h (8 mph).

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La tormenta tropical Isaías llega en una temporada de huracanes del Atlántico inusualmente tranquila este año debido a un fuerte El Niño, que interrumpe la formación de tormentas sobre ese océano. ( NHC/NOAA )

No se sabía de inmediato en qué parte de la costa podría tocar tierra la tormenta. Las proyecciones iniciales del centro de huracanes indicaban que el centro de Isaías podría ingresar a tierra en algún punto entre el este de Luisiana y el oeste de la franja nororiental de Florida. Se instó a las personas en esas áreas a prepararse para la tormenta.

“Hay un riesgo creciente de impactos peligrosos por viento y marejada ciclónica a lo largo de partes de la costa norte del Golfo”, dijo el centro de huracanes. “Los residentes desde Luisiana hasta la franja nororiental de Florida deben seguir de cerca las últimas actualizaciones del pronóstico y asegurarse de tener listo su plan para huracanes”.

Isaías también llevará áreas de fuertes lluvias a partes de la costa del Golfo y a gran parte del sureste de Estados Unidos el viernes y durante el fin de semana, dijeron los meteorólogos.

La tormenta llega en una temporada de huracanes del Atlántico inusualmente tranquila este año debido a un fuerte El Niño, que interrumpe la formación de tormentas sobre ese océano. La actividad de tormentas en el Pacífico ha estado por encima del promedio.