El gobernador de Hawai, Josh Green, cerró escuelas y oficinas gubernamentales en las islas más occidentales de Kauai y Niihau y en Oahu para el martes, ya que se prevé que el huracán Lowell pase cerca, generando vientos destructivos, deslaves, posibles tornados, peligrosas corrientes de resaca y hasta 24 pulgadas de lluvia en algunas zonas de Kauai.

Los cierres, que incluyen universidades comunitarias y oficinas estatales y de condados, entraron en vigor para Oahu y el condado de Kauai, que estaba bajo una alerta de huracán emitida por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El condado incluye las islas de Kauai, que tiene más de 73,000 habitantes, y Niihau, donde hay menos de 100 residentes.

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Una parte del amplio Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea también fue incluida en la alerta.

La agencia meteorológica también advirtió a última hora del lunes sobre la posibilidad de “varios tornados” cerca de Kauai y Niihau durante la tarde y la noche, con tornados también posibles en otras islas hawaianas.

Estaba vigente una alerta de tormenta tropical para la isla de Oahu, donde viven cerca de un millón de personas.

El NHC informó el lunes por la tarde que se prevé que el núcleo de la tormenta pase cerca o apenas al oeste de Niihau el lunes por la noche y el martes en la madrugada. Aunque se calcula que los vientos —lo suficientemente fuertes como para convertir a Lowell en un huracán de categoría 2 el lunes por la tarde— se debilitarán, se prevé que la tormenta siga siendo un huracán en su punto de mayor cercanía a las islas.

“Cerrar oficinas, escuelas y tribunales ayudará a mantener a la gente fuera de los caminos durante condiciones peligrosas y permitirá que los equipos de emergencia se concentren en proteger a nuestras comunidades”, indicó Green en un comunicado de prensa. ”Insto a todos en el condado de Kaua’i a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y atender todas las instrucciones oficiales de emergencia”.

Exhortó también a los residentes a mantenerse alejados de las costas, evitar conducir a través de aguas inundadas, prepararse para apagones y estar atentos a las actualizaciones.

Se prevén acumulaciones aisladas de lluvia de hasta 10 pulgadas en Oahu y Maui, y 12 pulgadas en partes de la Isla Grande de Hawai, la más oriental de las islas principales del estado.

26 Fotos Inundaciones repentinas y fuertes vientos aislaron comunidades ya de por sí remotas.

El mes pasado, Hawai se vio afectado por la tormenta tropical Lala. Aunque no tocó tierra, golpeó con fuerza al archipiélago —y especialmente a la Isla Grande—, provocando deslaves, arrasando unas 100 viviendas y causando cortes de electricidad generalizados.