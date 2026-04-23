Una pareja que demandó a una clínica de fertilidad en Florida por implantarle por error un embrión a la madre y luego dar a luz a una niña que no era biológicamente suya, finalmente logró identificar a los padres biológicos de la menor.

“Los resultados de las pruebas que nos fueron entregados confirman que los padres genéticos de nuestra bebé han sido identificados. Esto cierra un capítulo de nuestro doloroso proceso, pero plantea nuevos asuntos que tendrán que resolverse”, indicaron Tiffany Score y Steven Mills en una declaración emitida a través de su abogado, Jack Scarola, el miércoles.

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“Solo una cosa es absolutamente cierta hoy, igual que el día en que nació nuestra hija: la amaremos y seremos los padres de esta niña para siempre”, añadieron sobre la bebé Shea, de cuatro meses.

La pareja, de raza blanca, mientras que la niña es de raza negra, aún tiene pendiente esclarecer qué ocurrió con sus propios embriones en la clínica Fertility Center of Orlando. Según se informó, ambos produjeron y almacenaron tres embriones viables.

“El proceso legal actual permanecerá abierto para atender esos asuntos. Sin embargo, esperamos que ahora también podamos enfocarnos en la necesidad de que nuestros clientes sean compensados por los gastos en los que han incurrido y el severo trauma emocional que han sufrido y que seguirán experimentando”, expresó Scarola a la revista People.

Shea nació el 11 de diciembre de 2025. Con el paso de los días, la pareja comenzó a notar que la bebé no compartía ningún rasgo físico con ellos, por lo que decidió realizarle pruebas genéticas y descubrió que no tenía relación biológica con ninguno de los dos.

Tiffany y Steven demandaron a IVF Life Inc. y al doctor Milton McNichol, del Fertility Center of Orlando, en enero.

Bajo la ley estatal, se considera que los padres genéticos de un menor tienen prioridad en la custodia sobre la mujer que lo da a luz.

“Amamos a nuestra pequeña niña y, si es posible, esperaríamos seguir criándola nosotros mismos con la confianza de que no nos la quitarán”, señaló la pareja en ese entonces.