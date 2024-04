Pamplona, España. La profesora universitaria e investigadora norteamericana Maryjane Dunn aseguró este sábado que el conocimiento de la Ruta Xacobea, el tradicional peregrinaje a la catedral de Santiago de Compostela en el noroeste de España, y el deseo de recorrerla se extiende “como un incendio” en Estados Unidos.

Ha sido galardonada en España con el Premio Internacional Aymeric Picaud, otorgado por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago francés.

Dunn recibirá hoy en la región española de Navarra una edición facsímil del Codex Calixtinus, obra atribuida al monje Aymeric Picaud (siglo XII), realizado por la editorial Siloé de Burgos, que la acredita como ganadora del premio por su labor de investigación y divulgación del Camino de Santiago.

En declaraciones a EFE, aseguró que le sorprendió y le llena de orgullo este premio, que será entregado en la población de Cizur Menor, en la iglesia de San Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta.

“Me impresiona mucho que (el premio) sea de un grupo de periodistas, porque ellos sí saben investigar”, resaltó Dunn, fundadora de News Letter of the Friends of the Camino, grupo precursor de American Pilgrims.

La medievalista, afincada en el estado de Nebraska, explicó que el camino francés es el más conocido en su país “por razones obvias de películas de Hollywood”, como ‘The Way’ (2010), dirigida por el actor estadounidense Martin Sheen, cuyo padre nació en la región española de Galicia, con capital es Santiago de Compostela.

Pero también “por los investigadores anteriores en cuanto al arte o la música y la literatura”. Y ahora, subrayó, el Camino de Santiago avanza como el fuego en su país.

Según Dunn, el principal atractivo del camino es “poder entrar en el pueblo español, estar en el campo, fuera de los lugares turísticos”.

“Me gusta entrar en la vida diaria del pueblo -confesó- y tener tiempo fuera de mi país para pensar, para apreciar la belleza, los monumentos, la historia”.

A quienes todavía no recorren la ruta hacia la tumba del apóstol Santiago, les recomienda el camino francés y “que lo hagan con un espíritu de aventura y también que estudien lo que van a ver, porque van a apreciar más el arte y la arquitectura, la historia, el pueblo español y la comida, y que abran los ojos a un nuevo mundo”.