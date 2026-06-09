La Habana. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió el lunes por la tarde una zona cercana al oeste de Cuba, haciendo temblar edificios en La Habana y en Florida, tan al norte como Orlando. No se reportaron heridos ni daños.

El sismo ocurrió a una profundidad de 26 kilómetros (16 millas) en aguas justo al oeste de la capital, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

William Barnhart, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, describió el terremoto del lunes como extremadamente inusual. Se trata del terremoto más fuerte jamás registrado en el Golfo de México con instrumentos modernos, que datan de la década de 1950. ( USGS )

Flavia Pupo, gerente de un hotel en Pinar del Río, en el oeste de Cuba, describió cómo el edificio se sacudió y provocó algo de temor. “Todos aquí están bien”, dijo por teléfono. “La gente en la calle está un poco asustada”.

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Se reportaron temblores en el suroeste de Florida, informó el Servicio Nacional de Meteorología en Miami en una publicación en X. Una avalancha de publicaciones en redes sociales indicó que las personas sintieron el movimiento incluso al norte de Orlando.

Maria Moncayo, quien trabaja en una oficina legal en el centro de Fort Lauderdale, dijo que estaba trabajando tranquilamente en su escritorio cuando comenzó a sentir una vibración. Lo comparó con alguien realizando trabajos de construcción en otra parte del edificio, y señaló que duró aproximadamente un minuto.

“Tengo un pequeño colgante colgando en mi escritorio y se estaba moviendo”, dijo Moncayo. “Por eso me di cuenta de que en realidad no era yo, ni mi silla, ni nada por el estilo”.

Moncayo indicó que experimentó varios terremotos mientras vivía en Ecuador, incluido uno de magnitud 7.8 que dejó cientos de muertos en 2016. Sin embargo, no había sentido ninguno desde que se mudó a Florida hace siete años.

“Desde que me mudé aquí, como que lo saqué de mi mente, pero cuando sentí que mi escritorio se movía, pensé que iba a ser como en Ecuador”, expresó Moncayo. “Me trajo algunos recuerdos, pero luego me di cuenta de que no era grave, era solo uno pequeño”.

Funcionarios del condado de Miami-Dade informaron que evacuaron varios edificios como medida de precaución, incluido el principal edificio gubernamental del condado, una torre de 28 pisos ubicada en el centro de Miami.

El servicio de dos trenes elevados de pasajeros que circulan por el centro de la ciudad también fue suspendido temporalmente.

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El servicio de dos trenes elevados de pasajeros que circulan por el centro de Miami fue suspendido temporalmente.

William Barnhart, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, describió el terremoto del lunes como extremadamente inusual. Se trata del terremoto más fuerte jamás registrado en el Golfo de México con instrumentos modernos, que datan de la década de 1950.

“Es uno de solo cinco o seis terremotos de magnitud 5 o superior de los que tenemos conocimiento en todo el Golfo”, afirmó.

Este terremoto no generó un tsunami. Barnhart señaló que las olas oceánicas destructivas provocadas por terremotos y otras alteraciones submarinas son más comunes en el océano Pacífico, aunque también pueden ocurrir en el Atlántico. Agregó que el oeste de Cuba podría experimentar algunas réplicas fuertes, pero es poco probable que se sientan en Florida.

“Siempre existe una posibilidad muy, muy pequeña de que este evento sea seguido por un terremoto más fuerte y que las personas lo sientan”, indicó Barnhart. “Pero en Florida, la gente no debería esperar sentir mucho movimiento, o ningún movimiento en absoluto, por las réplicas que puedan ocurrir”.

La zona de falla de Oriente se encuentra frente a la costa sureste de Cuba y ha provocado terremotos dañinos en siglos recientes, incluido un sismo de magnitud 7.7 ocurrido en enero de 2020 en mar abierto, que causó daños en Cuba y en las Islas Caimán.