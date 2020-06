Los Ángeles. El Departamento del Alguacil del Condado de Orange, en el sur de California, investiga a un agente que presuntamente llevaba en su uniforme un parche asociado a un grupo paramilitar de extrema derecha justo cuando vigilaba las protestas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, informaron hoy medios locales.

El agente, cuyo nombre no fue revelado, apareció en un vídeo y, además, fue fotografiado usando sobre su chaleco del uniforme una bandera de Estados Unidos parcialmente cubierta con un parche con el logotipo del grupo de The Three Percenters sobre la palabra “Oathkeeper”, un juramento asociado a milicias de derecha, reveló la revista Newsweek.

El parche contiene por tanto alusiones a dos grupos, uno de ellos es The Three Percenters, que fue fundado en 2008 y es considerado por las organizaciones de derechos civiles como un grupo paramilitar de extrema derecha, conocido por su retórica violenta.

El otro es Oath Keepers, grupo que según Southern Poverty Law Center (SPLC) se presenta como una asociación no partidista que se dedica a defender la Constitución basándose en teorías en torno al trabajo del gobierno federal para destruir las libertades de los estadounidenses.

En un comunicado de prensa, el jefe de la Policía local, Don Barnes dijo que los símbolos no fueron aprobados por el departamento y están prohibidos por las normas de esta agencia del orden.

“La decisión de este efectivo de usar estos parches, y la implicación de su asociación con un grupo extremista, es inaceptable y profundamente preocupante para mí”, dijo Barnes el miércoles en la noche.

"Instancias como esta pueden forjar una brecha que separa a la policía de la comunidad a la que servimos, especialmente durante estos tiempos turbulentos”, agregó.

El agente fue retirado de las calles y se encuentra en labores administrativas.

Vecino del de Los Ángeles, el Condado de Orange es la cuna en California del movimiento del Ku Klux Klan (KKK).

En 2016, varias personas resultaron heridas por enfrentamientos entre miembros del KKK y opositores. Siete manifestantes, entre ellos tres hispanos, fueron acusados por la Fiscalía del Condado de Orange de atacar a los a los miembros del grupo.