El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, esperan un hijo para finales de julio, anunciaron en una publicación en redes sociales el martes.

La pareja expresó su emoción por compartir la noticia de su cuarto hijo, que se sumará a sus otros tres pequeños: Ewan, Vivek y Mirabel.

Vance, de 41 años, y su esposa, de 40, señalaron en la publicación que tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

“Durante este tiempo emocionante y agitado, estamos especialmente agradecidos con los médicos militares que cuidan tan bien de nuestra familia y con el personal que hace tanto para asegurarse de que podamos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos”, escribieron.

La noticia del crecimiento de la familia del vicepresidente republicano llega en medio de los años que ha dedicado a promover que los estadounidenses tengan más hijos.

Vance expresó su preocupación por la caída en la tasa de natalidad desde que inició su carrera política en 2021, con su candidatura al Senado de Estados Unidos por Ohio. Como vicepresidente, ha continuado con esa misión, diciendo en un discurso de March for Life en 2025: “Quiero más bebés en Estados Unidos de América.”

El vicepresidente ha sido acompañado en sus viajes al extranjero por Usha Vance y sus hijos, quienes suelen viajar en pijamas al abordar el Air Force Two en viajes nocturnos.

A lo largo de la historia, ha sido excepcionalmente raro que los ocupantes de los cargos de mayor liderazgo en Estados Unidos tengan hijos mientras están en funciones. Una excepción bien documentada fue el presidente Grover Cleveland, cuya esposa, Frances Cleveland, dio a luz a su segundo hijo en 1893, durante su segundo mandato.

La Casa Blanca republicana republicó el anuncio del martes, señalando que la administración de Donald Trump es “la más pro-familia de la historia”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de 28 años, anunció en diciembre que espera una niña para mayo.