La tormenta tropical Jerry, que se formó en la mañana del martes a más de mil millas al este de las Antillas Menores, se fortaleció esta tarde, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

El sistema tiene ahora vientos de 50 mph y se espera que se siga intensificando a medida que se mueve al oeste-noroeste a 23 mph.

Jerry se convertirá en huracán. (NOAA) ( Captura )

“Los vientos máximos sostenidos son de aproximadamente 50 mph, con ráfagas más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento constante, y se espera que Jerry se convierta en huracán en un día aproximadamente”, informó el NHC en el boletín correspondiente a las 5:00 p.m.

PUBLICIDAD

“Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas desde el centro”, añade.

“Según la trayectoria pronosticada, el núcleo del sistema se espera que esté cerca o al norte de las Islas de Sotavento del norte entre la noche del jueves y el viernes”, detalló la agencia. Por esta razón se emitieron varias advertencias para algunas islas del Caribe.

Jerry dejaría entre 1-2 pulgadas de lluvia en Puerto Rico. (NOAA) ( Captura )

Antigua y Barbuda, San Bartolomé (St. Barthelemy) y San Martín (St. Martin) y Sint Maarten se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical.

El NHC explicó que “condiciones de tormenta tropical son posibles en porciones de las Islas de Sotavento del norte a última hora del jueves y el viernes, donde se han emitido Vigilancias de Tormenta Tropical”.

Por ahora, se espera que Jerry pase a más de 250 millas al noreste de Puerto Rico en el fin de semana.

A esa distancia los efectos indirectos de Jerry se sentirán como fuerte oleaje y algunos aguaceros en bandas.