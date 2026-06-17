Laredo, Texas. Un jet privado se estrelló e incendió en una autopista en Laredo, Texas, el martes por la noche, y causó un caos con la gente salía de sus vehículos para intentar frenéticamente romper la ventana de la cabina y liberar a la gente en el interior.

Cuando se estrelló en la autopista Loop 20 poco después de las 10 de la noche, a bordo de la aeronave iban seis personas, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía de la ciudad. No estaba claro si el fallecido estaba en el avión o en tierra.

Por el momento no se han reportado heridos en tierra, aunque cinco agentes fueron trasladados a un hospital por inhalación de humo.

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El avión era un Cessna Citation Latitude, un jet bimotor, de acuerdo con FligthAware, una empresa de seguimiento y datos de aviación. El aparato había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en México, a las 6:19 de la tarde.

No está claro qué causó el accidente al llegar a Laredo, a unas 140 millas al suroeste de San Antonio. Un video publicado en redes sociales mostraba a la avioneta de costado, estrellada contra una barrera de la autopista. La cola se había desprendido del fuselaje.

Zayra Garza, una esteticista, llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con el accidente. Comenzó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su vehículo frente al jet, que estaba en llamas.

Vio a alguien en el interior intentando romper la ventana de la cabina para escapar. Pronto, la gente salió de sus vehículos para intentar romper la ventana desde afuera.

El esposo de Garza saltó de su vehículo para ayudar y ella vio entonces cómo se abría la puerta del avión. Dijo que tres personas que parecían adolescentes salieron corriendo, seguidas por alguien que parecía ser un piloto. Otro miembro de la tripulación intentó sacar del avión a una persona que parecía estar inconsciente.

“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, dijo Garza.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, manifestó. “Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”.

NetJets indicó en un comunicado que el accidente afectó a una de sus aeronaves y que está colaborando con las autoridades. NetJets es propiedad de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, y permite a sus usuarios comprar una participación en la propiedad de los aviones privados.