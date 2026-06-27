Gracie, la jirafa que estuvo desaparecida durante unas dos semanas en Texas tras escaparse de un rancho privado remoto, finalmente fue encontrada el viernes, y parece que la naturaleza le sentó bien.

La jirafa fue avistada a unos 6.4 kilómetros al sur de su recinto durante una búsqueda aérea en la región montañosa de Texas, según el sheriff del condado de Real, Nathan Johnson. Johnson indicó que la dueña de Gracie, Vick Jones, contactó a un veterinario y comenzó a organizar un equipo para traer a la jirafa de vuelta al rancho sana y salva.

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“Está en buen estado”, dijo Jones. “Está ahí de pie, moviendo la cola”.

Gracie, que tiene unos 3 años y pesa más de media tonelada, fue encontrada a menos de 800 metros de un estanque y un arroyo, y tenía abundante vegetación para alimentarse, dijo Jones, añadiendo que parecía haber estado en esa zona durante aproximadamente una semana.

Trasladar a la jirafa de 3 metros de altura al rancho Cedar Hollow, a unos 160 kilómetros al oeste de San Antonio, requirió bastante trabajo.

Los veterinarios necesitaron tiempo para sedar a Gracie y cubrirle los ojos con una capucha, explicó Jones. Desde allí, Gracie será trasladada en un remolque abierto a un remolque cerrado más alto, diseñado para jirafas, para el viaje de regreso al rancho.

Algunas zonas de la remota región son inaccesibles en coche, lo que motivó la búsqueda en helicóptero. Si bien se pidió a los 2700 residentes del condado de Real que estuvieran atentos, Gracie fue encontrada en una propiedad privada deshabitada, indicó Jones.

“No la molestamos”, comentó Jones sobre el avistamiento. “Tenía agua. Se veía en muy buen estado”.

La región montañosa de Texas alberga una de las mayores concentraciones de animales exóticos en cautiverio de Estados Unidos.

Johnson declaró esta semana que ha recibido informes de ñus, búfalos de agua, cebras y monos desaparecidos, aunque nunca antes de una jirafa.

La zona tiene un clima templado y un terreno accidentado, con abundante vegetación para que Gracie se alimente. En África, las jirafas prosperan mejor en sabanas y praderas secas y semiáridas.

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Jones cree que Gracie, quien llegó al rancho en mayo, no tenía intención de irse. Había estado subiendo a una zona rocosa para alimentarse de los árboles que crecían entre las rocas y siempre regresaba al recinto de las jirafas del rancho.

Jones explicó que Gracie se adentró en la zona rocosa, se alimentó y bajó por el lado equivocado de la puerta. En ese momento, dijo, le resultó más fácil seguir caminando en la misma dirección que intentar regresar.

La zona no estaba cercada porque las jirafas no habían estado allí hasta que llegó Gracie, y construir una cerca requiere perforar la roca con un martillo neumático para colocar los postes. Pero Jones dijo que planea instalar una cerca ahora, y Gracie permanecerá en el recinto de las jirafas del rancho hasta que esté lista.

A pesar de su tamaño, Gracie no habría hecho daño a una persona que se la encontrara fuera del rancho, dijo Jones.

“Si te acercas a ella, sale corriendo”, dijo.