Los Ángeles. Un juez federal en Florida ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) traer de regreso a dos hermanas estadounidenses de 12 años, deportadas a Guatemala junto con su madre, a pesar de que la inmigrante solicitó que las pequeñas se quedaran al cuidado de la abuela.

El juez Gregory Presnell exigió a las autoridades migratorias regresar a las hermanas gemelas a la ciudad de Orlando (Florida), tras ser deportadas con su madre, la guatemalteca Marly Carolina Morataya Zepeda, este martes.

Según documentos judiciales, Morataya Zepeda cumplió con una orden para presentarse en las oficinas de ICE en Orlando (Florida) el pasado lunes.

La madre de la inmigrante, Sonia García Valles, estuvo afuera de las instalaciones de ICE con las gemelas esperando a que su hija fuera dejada en libertad.

Pero un oficial del ICE llegó hasta el estacionamiento y le ordenó llevar a las niñas a la entrada de las instalaciones, donde fueron puestas bajo custodia federal.

Loa abogados de la guatemalteca presentaron una orden de emergencia en la corte de Presnell este martes solicitando detener el traslado de las niñas y la mujer fuera de Florida, pero cuando el juez revisó el caso las tres iban rumbo a Guatemala.

En una audiencia sobre el caso, la directora interina de la Oficina de ICE en Denver (Colorado), Kellei Walker, declaró que los agentes se basaron en la ‘Política de Unidad Familiar’ que permite detener a los niños cuando sus padres eligen ser deportados con ellos.

No obstante, la funcionaria admitió que hubo una confusión ya que Morataya Zepeda había presentado en febrero una solicitud indicando que deseaba dejar a las gemelas bajo el cuidado de García Valles.

El juez Presnell ordenó el regreso inmediato de las niñas. ICE tendrá que asumir el costo de los vuelos y pagar un acompañamiento para las niñas, nacidas en 2013 en Florida.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha sido criticado por deportar a niños estadounidenses con sus padres, incluso algunos de ellos expulsados cuando reciben tratamientos médicos.