El Departamento de Justicia incurrió en un “perturbador patrón de graves errores de investigación” cuando obtuvo una acusación contra el exdirector del FBI James Comey, dictaminó el lunes un juez federal al ordenar a los fiscales que entreguen a los abogados defensores todo el material del gran jurado relacionado con el caso.

Esos problemas, escribió el juez magistrado William Fitzpatrick, incluyen “errores fundamentales en la interpretación de la ley” cometidos por un fiscal ante el gran jurado que acusó a Comey en septiembre, el uso de comunicaciones potencialmente privilegiadas en la investigación y irregularidades inexplicadas en la transcripción de las actuaciones del gran jurado.

“El Tribunal reconoce que el amparo solicitado por la defensa rara vez se concede”, escribió Fitzpatrick. “Sin embargo, el expediente apunta a un perturbador patrón de graves errores de investigación, errores que llevaron a un agente del FBI y a un fiscal a potencialmente socavar la integridad del proceso del gran jurado”.

La opinión de 24 páginas es la evaluación más dura hasta ahora por parte de un juez sobre un caso penal contra Comey que ya enfrenta múltiples desafíos, incluidos recursos que buscan su desestimación alegando que la fiscal federal interina que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente y que la acusación constituye una persecución vindicativa.

Los abogados de Comey habían solicitado el material del gran jurado por temor a que las irregularidades del proceso pudieran haber contaminado el caso. Según la defensa, la única fiscal que presentó el caso ante el gran jurado fue Halligan, una exasistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, que había sido nombrada para el cargo apenas días antes.