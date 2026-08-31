Massachusetts — El jurado del juicio contra Lindsay Clancy tiene previsto reunirse este lunes para su tercer día de deliberaciones con el fin de determinar si la antigua enfermera de la sala de partos debe ser considerada penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos en 2023, un caso que ha puesto de relieve la importancia de la salud mental materna tras el parto.

Los doce miembros titulares del jurado y los seis suplentes comenzaron a deliberar el jueves en el Tribunal Superior del condado de Plymouth, tras haber escuchado durante cinco semanas los testimonios de más de 70 testigos de la acusación —entre ellos, su entonces marido— y de diez testigos de la defensa.

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Aunque Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos, su abogado afirmó que lo hizo porque había perdido el contacto con la realidad debido a una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente que puede aparecer tras el parto. En los meses previos a los asesinatos, Clancy buscó tratamiento para su salud mental, que iba empeorando, lo que incluyó una estancia en un hospital psiquiátrico.

La fiscalía afirmó que Clancy sabía lo que hacía. Según ellos, estranguló a los niños porque estaba deprimida y harta de vivir, y tomó la decisión consciente de matarlos antes de intentar suicidarse.

El jurado podría declararla culpable de asesinato o del delito menos grave de homicidio involuntario, o bien podría absolverla si considera que no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales debido a problemas psiquiátricos. La pena de Clancy podría ser tan severa como la cadena perpetua, o bien podría quedar en libertad o permanecer internada en un centro de salud mental en caso de ser absuelta.

Los tres niños —Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5, 3 y 8 meses—, fueron estrangulados con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de su vivienda, situada en la localidad costera de Duxbury (Massachusetts), antes de que Clancy intentara suicidarse mientras su marido iba a por comida para llevar y a una farmacia el 24 de enero de 2023.

Clancy, de 36 años, que creció en Wallingford (Connecticut), se ha declarado inocente alegando falta de responsabilidad penal. No testificó durante el juicio, pero el jurado escuchó detenidamente los testimonios de los profesionales médicos que la trataron, así como de amigos y familiares a quienes ella había contado sus problemas de salud mental.

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Los miembros del jurado también escucharon a los peritos médicos citados tanto por la fiscalía como por la defensa, que discreparon sobre cuál podría haber sido su estado mental cuando mató a los niños.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo incluye referencias al suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, puedes ponerte en contacto con la línea nacional de ayuda para casos de suicidio y crisis en EE. UU. llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.