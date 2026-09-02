PLYMOUTH, Massachusetts. El jurado en el juicio de Lindsay Clancy concluyó el martes un cuarto día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto, después de haber indicado previamente que no lograban ponerse de acuerdo sobre si la madre de Massachusetts es penalmente responsable de matar a sus tres hijos pequeños.

Poco después de llegar al tribunal, el jurado envió una nota al juez William Sullivan informándole que no habían podido llegar a una decisión unánime a pesar de las muchas horas de debate. El juez les ordenó seguir intentándolo.

Fue la primera señal de un punto muerto en este juicio ampliamente seguido, el cual se ha centrado en la salud mental materna tras el parto y ha generado profundas divisiones en la opinión pública.

PUBLICIDAD

Clancy, una exenfermera de parto y alumbramiento, no niega haber estrangulado a sus hijos, pero afirma que una psicosis posparto la llevó a actuar así. Los fiscales argumentan que ella sabía lo que hacía. Clancy, de 36 años, se ha declarado no culpable por razones de falta de responsabilidad penal.

Clancy mantuvo la mirada fija hacia adelante cuando el jurado entró por la mañana para anunciar que se encontraban en un punto muerto, y luego los miró mientras el juez hablaba.

Sullivan dijo a los jurados que reconocía que había sido un juicio largo con más de 80 testigos y 300 pruebas documentales. “Pero debido a eso, voy a pedirles que regresen a deliberar”, les indicó.

Se espera que reanuden las deliberaciones el miércoles.

Qué sucede si el jurado no logra un acuerdo

El jurado, que comenzó a deliberar el jueves por la tarde, podría condenar a Clancy por asesinato o homicidio involuntario, o absolverla si consideran que el deterioro de su salud mental fue la causa.

Una condena podría derivar en una pena de cadena perpetua. Si es absuelta, un juez aún podría ordenar su confinamiento en una institución de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para la sociedad.

Si los jurados no logran ponerse de acuerdo y se declara un juicio nulo por falta de veredicto (hung jury), los cargos contra Clancy se mantendrían. Los fiscales tendrían que decidir si juzgan a Clancy nuevamente ante un grupo de jurados completamente nuevo.

PUBLICIDAD

Los fiscales podrían ofrecerle un acuerdo de culpabilidad, aunque es más probable que su abogado presione para que se retiren los cargos, señaló Brad Bailey, abogado defensor de Boston y exfiscal que no está involucrado en el caso.

El abogado defensor Kevin Reddington calificó como una buena señal que el jurado no se haya rendido. “Creo que están demostrando que están más que dispuestos a seguir trabajando en ello”, afirmó.

Un juicio enfocado en la salud mental de Lindsay Clancy

Durante más de cuatro semanas de testimonios, los jurados escucharon opiniones divergentes de expertos médicos.

El abogado de Clancy argumentó durante el juicio que ella amaba a sus hijos, pero los mató porque perdió el contacto con la realidad y consigo misma debido a la psicosis posparto, una enfermedad mental poco común que puede presentarse después del parto.

En los meses previos a las muertes, Clancy buscó tratamiento por el deterioro de su salud mental, incluida una estadía en un hospital psiquiátrico.

Los fiscales sostuvieron que Clancy estranguló a los niños porque estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó la decisión consciente de matarlos antes de intentar suicidarse.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.