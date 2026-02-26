El gobierno de Trump pidió el jueves a la Corte Suprema que le permita poner fin por ahora a las protecciones legales para los migrantes procedentes de Siria, en la última apelación de emergencia ante el máximo tribunal del país.

El Departamento de Justicia quiere que el tribunal levante la sentencia de un juez de Nueva York que paralizaba la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al estatuto de protección temporal para los sirios.

Un tribunal de apelaciones mantuvo la decisión. Sin embargo, los jueces ya han permitido anteriormente a las autoridades de inmigración poner fin a la protección legal de los inmigrantes procedentes de Venezuela mientras se resuelven los litigios. El gobierno federal argumentó que el caso de Siria es similar.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.