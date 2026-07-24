Durante años, mudarse al sur de Florida fue sinónimo de ahorrar dinero gracias a la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta.

Sin embargo, esa realidad ha cambiado. Por primera vez, el área metropolitana de Miami es más cara para vivir que Nueva York, de acuerdo con un análisis divulgado por Bloomberg basado en datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).

El informe coloca a Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach como la segunda región con el costo de vida más alto del país, solo por detrás del área de la bahía de San Francisco.

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Miami supera a Nueva York

Según el informe de Paridades de Precios Regionales de la BEA, correspondiente a datos de 2024, el área metropolitana de Miami obtuvo un índice de 114.155 puntos, frente a los 112.563 registrados por Nueva York, tomando como referencia una base nacional de 100.

En el caso específico de la vivienda, el costo de vivir en Miami ya es casi un 5% más alto que en la Gran Manzana.

Aunque el cambio parece reciente, el aumento en los precios lleva varios años. Desde 2019, el índice de precios al consumidor del sur de Florida ha aumentado un 36%, uno de los mayores incrementos registrados entre las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Vivienda y seguros disparan los gastos

El principal factor detrás del encarecimiento ha sido la vivienda.

Los precios de las casas en el sur de Florida han aumentado 79% desde la pandemia, mientras que los impuestos sobre la propiedad crecieron 62% desde 2019, más del doble del promedio nacional.

Otro de los gastos que más ha golpeado a los residentes es el seguro de vivienda.

Florida registra actualmente la prima promedio anual más alta del país, con $8,292, casi cuatro veces más que el promedio pagado por los propietarios en el estado de Nueva York.

Especialistas atribuyen este aumento a los daños ocasionados por varios huracanes en la última década y a la salida de numerosas aseguradoras privadas del mercado, lo que redujo la competencia y elevó los precios.

Comer fuera también cuesta más

El aumento en el costo de vida no se limita a la vivienda.

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Salir a comer en el sur de Florida también resulta ahora más costoso que en Nueva York. Según el informe, la cuenta promedio por persona en un restaurante alcanza los $94, frente a los $79 que se pagan, en promedio, en la ciudad de Nueva York.

A esto se suma que el ingreso medio de los hogares en Miami continúa por debajo de la mediana nacional, lo que reduce el poder adquisitivo de muchas familias.

¿Sigue siendo una ventaja vivir en Florida?

Aunque Florida continúa sin cobrar impuesto estatal sobre la renta, expertos advierten que ese beneficio ya no compensa, en muchos casos, el fuerte aumento en los gastos de vivienda, seguros e impuestos locales.

El Instituto de Tributación y Política Económica señala que la carga tributaria también varía según el nivel de ingresos. Mientras el 1% de mayores ingresos paga proporcionalmente menos en impuestos estatales y locales, los hogares de menores recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a ese tipo de contribuciones.

Recomendaciones para quienes planean mudarse

Ante este panorama, especialistas recomiendan analizar cuidadosamente el costo total de vivir en el sur de Florida antes de tomar la decisión de mudarse.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Comparar el costo real de vivienda, seguros y alimentación.

Solicitar varias cotizaciones para el seguro del hogar.

Evaluar si el salario ofrecido compensa el mayor costo de vida.

Considerar otras ciudades de Florida con gastos más bajos.

Estar atentos a la propuesta de ampliar la exención contributiva para viviendas principales que se someterá a votación en noviembre de 2026.

El informe refleja cómo el rápido aumento en los costos ha transformado a Miami, una ciudad que durante décadas fue vista como una alternativa más económica frente a Nueva York, pero que hoy se encuentra entre las más caras de Estados Unidos.