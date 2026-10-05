NUEVA YORK (AP) — La exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dado un nuevo giro a su carrera: se incorpora a Fox News.

Leavitt colaborará en los programas a partir del 1 de noviembre, según informó la cadena el lunes.

«La experiencia de primera mano de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le proporciona una visión única del panorama político actual», afirmó la directora general de la cadena, Suzanne Scott.

Por su parte, Leavitt, en la misma declaración, afirmó que esperaba «aportar mi perspectiva única, fruto de mi experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que caracterizaron mi mandato, a los millones de espectadores de Fox en todas sus plataformas».

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Leavitt, que ahora tiene 29 años, fue la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa. Cuando dejó el cargo a finales de agosto, el presidente Donald Trump la describió como una de sus «colaboradoras de mayor confianza». En aquel momento, afirmó que quería pasar más tiempo con sus dos hijos. Su segunda hija, Viviana, nació en mayo, y tiene un hijo de dos años.

Leavitt no es el primer secretario de prensa de Trump que se une a Fox. Kayleigh McEnany se incorporó en 2021 y sigue en la cadena. Además, Dana Perino, antigua secretaria de prensa del presidente George W. Bush, es comentarista política en la cadena.

Trump, por su parte, ha contratado a varias figuras destacadas de Fox News para ocupar puestos clave en su propia administración, entre las que destaca el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump mantiene una relación cada vez más tensa con la cadena, cuyos principales comentaristas le han brindado durante mucho tiempo una cobertura favorable. Ha expresado su frustración por las decisiones de Fox en materia de cobertura tan recientemente como el domingo, cuando se quejó de lo que, según él, era la falta de cobertura por parte de la cadena de sus mítines.

«Es una pena ver que Fox & Friends (del domingo) no está cubriendo nuestro mitin, que contó con un aforo completo y un público increíblemente entusiasta (¡más allá de lo imaginable!), celebrado anoche en Ohio, ni los de Alabama, Texas u Oklahoma de los últimos dos días», publicó en su plataforma Truth Social. «¡Se agotaron todas las entradas, con miles de personas intentando entrar, y fueron absolutamente fenomenales, mejores que nunca!»

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«Recordad que Fox ya lo intentó una vez y estuvo a punto de quebrar (¡y siempre justo antes de unas elecciones!). ¡Eso puede volver a pasar!», escribió Trump. También criticó el reciente despido de María Bartiromo, periodista financiera de Fox desde hace mucho tiempo.

Estas declaraciones se producen en un momento en el que Trump se encuentra inmerso en un enfrentamiento cada vez más enconado con los medios de comunicación, cuya cobertura le desagrada, y que ha culminado con sus recientes intentos de prohibir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca, así como de excluir a la CNN de las asignaciones del grupo de prensa. Un juez ha dictado una orden de alejamiento provisional contra dicha prohibición, y está prevista una vista para el jueves, ya que los medios de comunicación solicitan medidas cautelares a la espera de una resolución definitiva del caso.

Antes de convertirse en portavoz de la Casa Blanca, Leavitt ocupó el cargo de portavoz de la campaña presidencial de Trump para 2024.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.