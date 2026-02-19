La Comisión Federal de Comunicaciones está investigando el programa “The View” de la cadena ABC por posibles infracciones del requisito de que las emisoras concedan el mismo tiempo a los candidatos políticos cuando aparecen en antena, según el director de la agencia que supervisa las ondas de radiodifusión de Estados Unidos.

“La FCC tiene una acción de aplicación en curso sobre eso”, dijo el presidente Brendan Carr a los periodistas después de una reunión de la agencia el miércoles, en respuesta a una pregunta sobre si había una investigación sobre la serie diurna por posibles violaciones de la regla de “igualdad de tiempo”. “Y estamos echándole un vistazo”.

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, apareció en el programa “The View” el 2 de febrero. La diputada Jasmine Crockett, que compite con Talarico por la nominación, también ha estado en el programa.

La administración Trump ha tomado medidas para tomar medidas drásticas contra los programas de entrevistas, que la FCC ha sugerido que pueden estar “motivados por fines partidistas.” A principios de semana, el presentador Stephen Colbert dijo que los ejecutivos de la CBS habían retirado una aparición de Talarico en su programa por temor a que incumpliera las disposiciones sobre igualdad de tiempo.

En enero, la FCC dio nuevas directrices a los presentadores de programas nocturnos y diurnos para que concedieran el mismo tiempo a los candidatos políticos. Hay excepciones a la norma, como los noticiarios, los programas de entrevistas “de buena fe” y la cobertura de acontecimientos en directo o documentales. Carr se ha preguntado si la excepción de los programas de entrevistas debe mantenerse.

“La FCC no ha recibido ninguna prueba de que la parte de la entrevista de cualquier programa de entrevistas de televisión nocturna o diurna que se emita actualmente pueda acogerse a la exención de las noticias de buena fe”, según la notificación pública de la agencia del mes pasado.

Carr, una persona designada por Trump, sugirió el año pasado que investigar “The View”, cuyos presentadores han sido frecuentemente críticos con el presidente republicano, podría “merecer la pena.”

La FCC no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios sobre “The View” o el programa de Colbert.

El miércoles, Carr dijo que ver las consecuencias de la caracterización de Colbert de lo ocurrido con Talarico “fue probablemente uno de los días más divertidos que he tenido en el trabajo”, y añadió que el candidato “se aprovechó” de la atención de los medios “aparentemente con el propósito de recaudar dinero y conseguir clics”.

La disposición sobre igualdad de tiempo sólo se aplica a los programas de televisión, no a los que se emiten por Internet. Más tarde, Colbert colgó la entrevista a Talarico en YouTube, donde ha sido vista más de 7,5 millones de veces, varias veces más de lo que el programa del cómico en la CBS atrae cada noche.

Talarico informó de que había recaudado 2,5 millones de dólares en donaciones para su campaña en las 24 horas posteriores a la entrevista con Colbert.

Un portavoz de “The View” no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios el jueves.

La CBS dice que Colbert recibió “orientación legal” de que la emisión de la entrevista con Talarico podría desencadenar la regla de igualdad de tiempo. Colbert dijo en su programa el martes por la noche que aunque Carr dijo en enero que estaba pensando en deshacerse de la exención para los programas de entrevistas nocturnos, “CBS generosamente lo hizo por él”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.