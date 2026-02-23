Millones de personas en la ciudad de Nueva York y una gran franja del noreste de Estados Unidos se quedaron atrapadas en casa bajo las prohibiciones de viaje por carretera y advertencias de tormenta de nieve el lunes como la nieve pesada y fuertes vientos se intensificaron, creando condiciones de tormenta blanca en la región densamente poblada.

La nieve cayó a un ritmo de 5 a 7.6 centímetros (2 a 3 pulgadas) por hora a primera hora del lunes desde Nueva York hasta Massachusetts. Algunas zonas han recibido más de 30 centímetros de nieve desde el domingo, junto con ráfagas de viento de más de 48 km/h y escasa visibilidad.

El aeropuerto MacArthur de Long Island registró 50,8 centímetros de nieve el lunes por la mañana. Freehold, Nueva Jersey, tenía 19 pulgadas (48. 2 centímetros).

El Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como “casi imposibles”.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. Los teléfonos móviles de toda la ciudad de Nueva York recibieron ululantes alertas push el domingo por la noche anunciando la prohibición de circular por todas las calles que no fueran de emergencia hasta el mediodía del lunes debido a las “peligrosas condiciones de la ventisca.” Rhode Island y Nueva Jersey aplicaron restricciones similares.

Más de 5,000 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos fueron cancelados para el lunes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. La mayoría se cancelaron en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El transporte público se suspendió en algunas zonas. Incluso DoorDash anunció que suspendía las entregas en Nueva York durante la noche.

La tormenta provocó cortes de electricidad que dejaron a oscuras a más de 300,000 clientes a lo largo de la costa este a primera hora del lunes, incluidos unos 115,000 clientes sin electricidad en Nueva Jersey, según PowerOutage.us, que realiza un seguimiento de los cortes en todo el país.

Se declararon situaciones de emergencia en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados, desde Delaware hasta Massachusetts, mientras las autoridades movilizaban sus esfuerzos de preparación.

“La combinación de fuertes nevadas y fuertes vientos continuará produciendo condiciones de ventisca a lo largo de la costa noreste”, dijo el servicio meteorológico el lunes. “La visibilidad fuertemente reducida hará que los viajes sean extremadamente traicioneros a través de estas áreas”.

El meteorólogo del servicio meteorológico Frank Pereira dijo que la tormenta podría convertirse en un ciclón bomba, que es cuando una tormenta baja al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

Cae la nieve más copiosa y arrecia el viento

El servicio meteorológico dijo que se esperaba que la nieve disminuyera el lunes por la tarde.

La ciudad de Nueva York y Boston cancelaron las clases en las escuelas públicas para el lunes, mientras que Filadelfia cambiará al aprendizaje en línea. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo llamó el “primer día de nieve de la vieja escuela desde 2019”.

“Y a los niños de toda la ciudad de Nueva York, tenéis una misión muy seria si decidís aceptarla: Manteneos acogedores”, dijo.

Mientras tanto, los trabajadores de los servicios de extensión se esforzaron por sacar a los neoyorquinos sin hogar de la calle y llevarlos a albergues y centros de acogida.

Varios monumentos e instituciones culturales anunciaron cierres el lunes, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington D.C. Los espectáculos de Broadway se cancelaron el domingo por la noche.

El servicio meteorológico dijo que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían causar condiciones de tormenta blanca y advirtió de una “tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.

“Vientos como ese, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados”, dijo Bryce Williams, meteorólogo de la oficina de Boston del servicio meteorológico. “Eso es lo que más nos preocupa, es la combinación de esas cantidades extremas de nieve con ese viento”.

Reclutamiento de palistas para una gran limpieza de nieve

Además de las intensas operaciones de limpieza, las autoridades de la ciudad de Nueva York contrataron a personas para palear la nieve, algunas de las cuales empezaron a trabajar el domingo por la noche para adelantarse a la primera ola de nevadas, explicó Mamdani.

John Berlingieri desechó los planes de un viaje familiar a Puerto Rico. En su lugar, estaba preparando a su empresa, Berrington Snow Management, para lo que podría ser una tarea gigantesca: Limpiar la nieve de millones de metros cuadrados de asfalto que rodea los centros comerciales y parques industriales de Long Island.

Los empleados han pasado los últimos días recargando las baterías de los 40 cargadores frontales de la empresa y sustituyendo los limpiaparabrisas de los vehículos quitanieves.

“Preveo al menos una semana de trabajo sin descanso”, dijo Berlingieri. “Trabajaremos de 24 a 36 horas seguidas, dormiremos unas horas y volveremos”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.