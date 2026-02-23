El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina reportó este 23 de febrero una jornada marcada por cancelaciones masivas de vuelos debido a una fuerte tormenta invernal que afecta una amplia zona del noreste de Estados Unidos.

Según el informe de Operaciones Irregulares de Aerostar, unos 3,077 pasajeros se vieron afectados en vuelos de llegada y 3,903 en vuelos de salida, sumando un total de 6,980 viajeros perjudicados.

Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal en Estados Unidos este 23 de febrero de 2026. ( Suministrada )

Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal en Estados Unidos este 23 de febrero de 2026. ( Suministrada )

Entre las aerolíneas con vuelos cancelados figuran JetBlue, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier y Spirit.

Las rutas afectadas conectaban a San Juan con ciudades como Newark, Filadelfia, Nueva York, Boston, Orlando, Providence, Baltimore, Raleigh-Durham, St. Thomas, St. Croix, Bradley y Westchester.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo con la aerolínea y mantenerse atentos a futuras actualizaciones.